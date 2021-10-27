Жительница Улан-Удэ разбила машину соседа метко брошенной тарелкой

Женщине не понравилось, как парень припарковал свой автомобиль во дворе





Полиция Улан-Удэ расследует уголовное дело в отношении женщины, подозреваемой в повреждении чужого имущества.

Как сообщили в МВД Бурятии, происшествие случилось вечером 15 августа. 21-летний улан-удэнец припарковал автомобиль во дворе дома по ул. Революции 1905 года. 44-летней соседке, проживающей на первом этаже, это не понравилось, и она потребовала молодого человека убрать машину. Водитель отказался, и между ними возникла ссора.Спустя некоторое время женщина, убедившись, что автовладелец не планирует перепарковывать иномарку, поднялась в квартиру. Взяв тарелку, она сбросила ее на автомобиль, разбив стекло. Ущерб составил более 14 тысяч рублей.За схожее преступление к уголовной ответственности будут привлечены и подростки из Закаменского района. Ночью 17 сентября двое несовершеннолетних 15 и 17 лет проникли в ограду жилого дома в селе Холтосон, где был припаркован автомобиль. Из хулиганских побуждений они палками и камнями разбили стекла машины, принадлежащей 49-летней местной жительнице, после чего скрылись.Фото: pixabay.com