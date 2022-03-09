Жители Улан-Удэ сами задержали преступника

Полиция Улан-Удэ возбудила уголовное дело в отношении 29-летнего горожанина, подозреваемого в краже денег из автомашины.Как сообщили в МВД Бурятии, ночью пьяный мужчина с помощью самодельной отвертки вскрыл иномарку, припаркованную в 104-м микрорайоне, и похитил из барсетки в бардачке 16 тысяч рублей. При этом он повредил боковое стекло автомобиля. Кроме того, в поисках ценного имущества злоумышленник повредил стекла еще на четырех стоявших во дворе жилого дома машинах. Однако ценностей в них не нашел.«Противоправные действия заметили жильцы дома, когда на двух автомашинах сработала сигнализация. В результате подозреваемый был настигнут владельцем одного из поврежденных автомобилей. 49-летний мужчина вместе с соседом поехал вслед за злоумышленником и, задержав его около павильона, куда тот заходил за сигаретами, удерживал до приезда правоохранителей», - рассказали в МВД Бурятии.Похищенные деньги у горожанина изъяли. Как уточнили в полиции, мужчина ранее был неоднократно судим. В октябре 2021 года он освободился из колонии, где отбывал наказание за серию имущественных преступлений. Сейчас он привлекается к уголовной ответственности по двум фактам краж имущества из подъездов жилых домов. Нигде не работает.Фото: pixabay.com