Происшествия 09.03.2022 в 14:04

Жители Улан-Удэ сами задержали преступника

Злоумышленник вскрывал припаркованные автомобили, рассчитывая поживиться
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Текст: Константин Воронов
Жители Улан-Удэ сами задержали преступника
Полиция Улан-Удэ возбудила уголовное дело в отношении 29-летнего горожанина, подозреваемого в краже денег из автомашины.

Как сообщили в МВД Бурятии, ночью пьяный мужчина с помощью самодельной отвертки вскрыл иномарку, припаркованную в 104-м микрорайоне, и похитил из барсетки в бардачке 16 тысяч рублей. При этом он повредил боковое стекло автомобиля. Кроме того, в поисках ценного имущества злоумышленник повредил стекла еще на четырех стоявших во дворе жилого дома машинах. Однако ценностей в них не нашел.

«Противоправные действия заметили жильцы дома, когда на двух автомашинах сработала сигнализация. В результате подозреваемый был настигнут владельцем одного из поврежденных автомобилей. 49-летний мужчина вместе с соседом поехал вслед за злоумышленником и, задержав его около павильона, куда тот заходил за сигаретами, удерживал до приезда правоохранителей», - рассказали в МВД Бурятии.

Похищенные деньги у горожанина изъяли. Как уточнили в полиции, мужчина ранее был неоднократно судим. В октябре 2021 года он освободился из колонии, где отбывал наказание за серию имущественных преступлений. Сейчас он привлекается к уголовной ответственности по двум фактам краж имущества из подъездов жилых домов. Нигде не работает.

Фото: pixabay.com
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