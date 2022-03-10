Происшествия 10.03.2022 в 16:41

В Бурятии простились с погибшим на Украине Цыбикжапом Бадмаевым

Проводить его в последний путь пришли родные, друзья, одноклассники, сослуживцы, земляки
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Текст: Нина Павлова
В Бурятии простились с погибшим на Украине Цыбикжапом Бадмаевым
В четверг, 10 марта, в селе Хонхолой Бичурского района простились с 24-летним офицером Цыбикжапом Бадмаевым, погибшим в ходе военной спецоперации на Украине. Проводить его в последний путь пришли родные, друзья, одноклассники, сослуживцы, земляки. На церемонии прощания присутствовал председатель Народного Хурала Республики Бурятия Владимир Павлов. 

От имени депутатов республиканского парламента Владимир Павлов выразил глубокие соболезнования родным и близким Цыбикжапа Бадмаева.

«Мүнөөдэр Бэшүүрэй аймагай Хонхоло нютагта уйдхар гашуудалтай үдэр боложо байна. Манай нютагай хүбүүн Цыбикжап Цырендамбаевич Бадмаев Донецкэ, Луганска республикын арад зондо туһа хүргэжэ байтараа, баатарай үхэлөөр алдалан унаа. Мүнөөдэр Цыбикжап Цырендамбаевичые һүүлшын харгыда үдэшэнэбди. Цыбикжап 24 наһа хүрөө, ами наһаяа Эхэ Орондоо, албанда зорюулаа. Эжыдэнь, Светлана Цыдендамбаевнада, түрэлхидтэнь, мүн нютагай зондо хүндэ, гашуудалтай болоод байна. Бидэ бүгэдэ таанадтай суг гашуудалыетнай хубаалданабди.  Сегодня мы отдаём долг почёта и уважения нашему земляку, офицеру Российской Армии Цыбикжапу Бадмаеву, который героически погиб при выполнении боевой задачи во время спецоперации в Украине. Ему было 24 года. До последнего дня был верен воинскому долгу и воинской присяге. Цыбикжап погиб, защищая интересы нашей Родины, ради обеспечения мирной жизни и безопасности нашей Отчизны. Это большая утрата для семьи, родственников и всех нас. Никакие слова не уменьшат горечь невосполнимой утраты. Имя Цыбикжапа должно быть увековечено»

- сказал Владимир Павлов.
У Цыбикжапа Бадмаева остались мама, бабушка, жена и пятимесячная дочь.  

Цыбикжап закончил  Бурятский  национальный лицей- интернат №1. 

В 2016 году поступил в Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище. В 2020 году закончил с отличием и был направлен по приказу в воинскую часть в Крым для прохождения дальнейшей службы.

Напомним, по официальным данным на 4 марта, на Украине погибли 8 военнослужащих из Бурятии, еще около было 40 ранено. 5 марта в Гусиноозерске похоронили старшего лейтенанта Илью Семенова, который погиб 24 февраля, в первый день спецоперации. Также известно о смерти уроженца Тункинского района Нимы Ошорова, военнослужащего Отдельной Лазовской Краснознаменной мотострелковой бригады. Он погиб в ходе спецоперации 28 февраля. 9 марта в селе Усть-Кяхта прошла панихида по старшему лейтенанту мотострелкового батальона Цырену Балданову, погибшему при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на Украине

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