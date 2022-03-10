В Бурятии простились с погибшим на Украине Цыбикжапом Бадмаевым

«Мүнөөдэр Бэшүүрэй аймагай Хонхоло нютагта уйдхар гашуудалтай үдэр боложо байна. Манай нютагай хүбүүн Цыбикжап Цырендамбаевич Бадмаев Донецкэ, Луганска республикын арад зондо туһа хүргэжэ байтараа, баатарай үхэлөөр алдалан унаа. Мүнөөдэр Цыбикжап Цырендамбаевичые һүүлшын харгыда үдэшэнэбди. Цыбикжап 24 наһа хүрөө, ами наһаяа Эхэ Орондоо, албанда зорюулаа. Эжыдэнь, Светлана Цыдендамбаевнада, түрэлхидтэнь, мүн нютагай зондо хүндэ, гашуудалтай болоод байна. Бидэ бүгэдэ таанадтай суг гашуудалыетнай хубаалданабди. Сегодня мы отдаём долг почёта и уважения нашему земляку, офицеру Российской Армии Цыбикжапу Бадмаеву, который героически погиб при выполнении боевой задачи во время спецоперации в Украине. Ему было 24 года. До последнего дня был верен воинскому долгу и воинской присяге. Цыбикжап погиб, защищая интересы нашей Родины, ради обеспечения мирной жизни и безопасности нашей Отчизны. Это большая утрата для семьи, родственников и всех нас. Никакие слова не уменьшат горечь невосполнимой утраты. Имя Цыбикжапа должно быть увековечено»

- сказал Владимир Павлов.