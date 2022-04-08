Происшествия 08.04.2022 в 10:55
В Улан-Удэ "заминировали" аэропорт, корпус БГУ на Смолина, ЖД вокзал и заправку
На месте происшествия работают все оперативные службы
Текст: Нина Павлова
Сегодня в Улан-Удэ прошла волна сообщений о минировании нескольких объектов. На данную минуту известно, что бомбы якобы заложены в аэропорту "Байкал", в корпусе БГУ на Смолина, на железнодорожном вокзале, а также на автозаправочной станции на Проспекте Автомобилистов, 4а.
Как сообщили "Номер один" в пресс-службе Росгвардии, все экстренные службы работают на месте.
Дополнительная информация появится позже.
Как сообщили "Номер один" в пресс-службе Росгвардии, все экстренные службы работают на месте.
Дополнительная информация появится позже.
Тегипроисшествия