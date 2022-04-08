В Улан-Удэ "заминировали" аэропорт, корпус БГУ на Смолина, ЖД вокзал и заправку

Сегодня в Улан-Удэ прошла волна сообщений о минировании нескольких объектов. На данную минуту известно, что бомбы якобы заложены в аэропорту "Байкал", в корпусе БГУ на Смолина, на железнодорожном вокзале, а также на автозаправочной станции на Проспекте Автомобилистов, 4а.Как сообщили "Номер один" в пресс-службе Росгвардии, все экстренные службы работают на месте.Дополнительная информация появится позже.