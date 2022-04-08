Происшествия 08.04.2022 в 10:55

В Улан-Удэ "заминировали" аэропорт, корпус БГУ на Смолина, ЖД вокзал и заправку

На месте происшествия работают все оперативные службы
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Текст: Нина Павлова
В Улан-Удэ "заминировали" аэропорт, корпус БГУ на Смолина, ЖД вокзал и заправку
Сегодня в Улан-Удэ прошла волна сообщений о минировании нескольких объектов. На данную минуту известно, что бомбы якобы заложены в аэропорту "Байкал", в корпусе БГУ на Смолина, на железнодорожном вокзале, а также на автозаправочной станции на Проспекте Автомобилистов, 4а.

Как сообщили "Номер один" в пресс-службе Росгвардии, все экстренные службы работают на месте.

Дополнительная информация появится позже. 
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