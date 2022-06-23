В соцсетях распространяется видео пожара на Гусиноозерской ГРЭС

В популярном паблике «Аноним 03» появилось видео, снятое, как утверждает автор записи, после сегодняшней аварии на Гусиноозерской ГРЭС. На кадрах видно, как с территории предприятия поднимается большой столб дыма.









Позже в пресс-службе Гусиноозерской ГРЭС прокомментировали происшествие. Приводим текст заявления предприятия полностью:



«В 14:42 произошло самопроизвольное повреждение трансформатора на Гусиноозёрской ГРЭС, которое вызвало отключение всех находившихся в работе энергоблоков электростанции. Это в свою очередь привело к снижению частоты электрического тока в части энергосистемы и автоматическому отключению одного из двух работающих энергоблоков Харанорской ГРЭС в Забайкальском крае. В настоящее время ведутся восстановительные работы, в ближайшие часы ожидается восстановление работы энергоблоков на обеих электростанциях. Пострадавших в результате инцидента нет».





В свою очередь зампред правительства Бурятии Евгений Луковников заявил следующее:

«Сегодня на Гусиноозерской ГРЭС произошел пожар. По информации Гусиноозерской ГРЭС, в 14.41 местного времени на электростанциии произошло короткое замыкание, в результате чего произошло отключение энергоблоков суммарной мощностью 604 МВт. Под отключение попали 17 районов республики, в т.ч. город Улан-Удэ. Причина короткого замыкания выясняется. В настоящее время идёт поэтапное подключение света, за счёт переподключения с Иркутской энергосистемы. При этом в связи с ростом нагрузки на магистральные линии возможны временные ограничения электроснабжения потребителей по Бурятии. Ситуация находится на контроле, часть блоков на Гусиноозерской ГРЭС, по информации ГРЭС, планируется подключить к 5 часам».

Напомним, масштабное отключение электричества в Бурятии произошло около 14-40 по местному времени. Спустя примерно час энергетики начали постепенно восстанавливать электроснабжение по резервным линиям.

Фото и видео: «Аноним 03»

Что конкретно произошло на ГРЭС, пока неизвестно. По официальной информации, отключение электричества в Улан-Удэ и районах Бурятии произошло из-за «отключения на линии 220 кВт на Гусиноозерской ГРЭС».В районных пабликах в Вайбере сообщается о «техническом сбое» на предприятии, в результате которого были остановлены 3 энергоблока.