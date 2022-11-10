Власти Улан-Удэ открестились от упавшего на автомобиль столба

«Обошлось без пострадавших, водитель «Ниссана» родился в рубашке. Столб упал на капот, разбил лобовое стекло. Кто будет платить за это? Чья ответственность?», - задались вопросом в паблике.





Происшествие случилось вчера вечером на ул. Дорожная в районе остановки «ВАИ». Как сообщил паблик «Аварком кузов-салон», металлический столб, на котором висели знаки движение по полосам, упал на автомобиль «Ниссан Авенир», ехавший в сторону посёлка Солдатский.Как сообщили сегодня в мэрии Улан-Удэ, после сигнала о происшествии на место оперативно была направлена дежурная бригада «Горсвета», которая убрала столб.«Столб не являлся опорой уличного освещения и не состоял на балансе «Горсвета». На месте происшествия находился наряд ДПС, который выяснял причины падения столба», - отметили в мэрии.Фото: скриншоты видео «Аварком кузов-салон»