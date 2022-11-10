Происшествия 10.11.2022 в 11:51

Власти Улан-Удэ открестились от упавшего на автомобиль столба

Кто будет компенсировать ущерб автовладельцу, пока не известно
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Текст: Константин Воронов
Власти Улан-Удэ открестились от упавшего на автомобиль столба
Происшествие случилось вчера вечером на ул. Дорожная в районе остановки «ВАИ». Как сообщил паблик «Аварком кузов-салон», металлический столб, на котором висели знаки движение по полосам, упал на автомобиль «Ниссан Авенир», ехавший в сторону посёлка Солдатский.

«Обошлось без пострадавших, водитель «Ниссана» родился в рубашке. Столб упал на капот, разбил лобовое стекло. Кто будет платить за это? Чья ответственность?», - задались вопросом в паблике.


Как сообщили сегодня в мэрии Улан-Удэ, после сигнала о происшествии на место оперативно была направлена дежурная бригада «Горсвета», которая убрала столб.

«Столб не являлся опорой уличного освещения и не состоял на балансе «Горсвета». На месте происшествия находился наряд ДПС, который выяснял причины падения столба», - отметили в мэрии.

Фото: скриншоты видео «Аварком кузов-салон»
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