В Улан-Удэ любительница пьяной езды лишилась «Лексуса»

Советский райсуд Улан-Удэ рассмотрел уголовное дело в отношении горожанки, обвиняемой в управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.«Женщина, ранее подвергнутая административному наказанию за пьяное вождение, вновь села за руль автомобиля после употребления спиртного в одном из баров Улан-Удэ», - сообщили в прокуратуре Бурятии.Суд признал горожанку виновной и приговорил ее к 280 часам обязательных работ. Также женщину лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2,5 года.Государственный обвинитель оспорил приговор, полагая, что автомобиль женщины, использованный при совершении преступления, подлежит конфискации.«Верховный суд Бурятии согласился с доводами прокурора и принял решение о конфискации автомобиля марки Lexus. Суд признал, что представленные виновной документы о продаже автомобиля свидетельствуют о заключении формальной сделки, совершенной с противоправной целью – воспрепятствовать принудительному и безвозмездному обращению транспортного средства в собственность государства», - рассказали в прокуратуре.Фото: pixabay.com