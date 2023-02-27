Происшествия 27.02.2023 в 09:29

В Улан-Удэ любительница пьяной езды лишилась «Лексуса»

Попытка фиктивной продажи автомобиля не спасла его от конфискации
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ любительница пьяной езды лишилась «Лексуса»
Советский райсуд Улан-Удэ рассмотрел уголовное дело в отношении горожанки, обвиняемой в управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

«Женщина, ранее подвергнутая административному наказанию за пьяное вождение, вновь села за руль автомобиля после употребления спиртного в одном из баров Улан-Удэ», - сообщили в прокуратуре Бурятии.

Суд признал горожанку виновной и приговорил ее к 280 часам обязательных работ. Также женщину лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2,5 года.

Государственный обвинитель оспорил приговор, полагая, что автомобиль женщины, использованный при совершении преступления, подлежит конфискации.

«Верховный суд Бурятии согласился с доводами прокурора и принял решение о конфискации автомобиля марки Lexus. Суд признал, что представленные виновной документы о продаже автомобиля свидетельствуют о заключении формальной сделки, совершенной с противоправной целью – воспрепятствовать принудительному и безвозмездному обращению транспортного средства в собственность государства», - рассказали в прокуратуре.

Фото: pixabay.com
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