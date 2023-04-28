В Улан-Удэ пьяная автоледи протаранила столб

В результате аварии травмы различной степени тяжести получили две несовершеннолетние пассажирки автомобиля в возрасте 16 и 17 лет. После оказания помощи медики отпустили их на амбулаторное лечение.







ДТП с пострадавшими произошло сегодня ночью на станции Дивизионная в Улан-Удэ. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, на ул. Школьной 26-летняя женщина за рулем автомобиля «Тойота Рактис» не справилась с управлением, вылетела с дороги и врезалась в электроопору.Как уточнили в Госавтоинспекции, женщина была пьяна, результат ее освидетельствования показал 0,91 мг/л.«Прав управления транспортом горожанка не имеет. 20 марта этого года она уже задерживалась сотрудниками ГИБДД за вождение в нетрезвом виде. Суд назначил ей штраф в размере 30 тысяч рублей. В настоящее время гражданке грозит уже уголовная ответственность за повторное вождение в состоянии опьянения», - сообщили в ГИБДД.Фото: ГИБДД Бурятии