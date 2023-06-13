Происшествия 13.06.2023 в 17:16

В Бурятии стадо коров убило электрическим током

На место пастбища рухнул столб линии электропередач

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Текст: "Номер один"
В Бурятии стадо коров убило электрическим током

Жительница Бурятии обратилась в суд с иском к «Россетям» с требованием возместить ущерб по факту гибели животных. Женщина хотела получить от энергетиков 560 тысяч рублей.

Фермер мотивировала иск тем, что от удара электротоком у нее погибло стало коров. Удар электротоком произошел из-за обрыва линии электропередач.

«В результате гибели животного истец понес убытки в виде реального ущерба в размере стоимости коров и расходы, понесенные на уничтожение трупов животных. Также истец понес убытки в виде упущенной выгоды в виде стоимости молока, кроме того три коровы находились в стельности, в результате чего также причинены убытки в виде неполученной выгоды за неродившихся телят в общем размере 167 250 руб. Также истцу причинен моральный вред в размере 50 000 руб. Истцом понесены моральные и нравственные страдания в результате потери коров и будущего приплода. В результате утраты животных у истца был очень сильный стресс, ухудшилось состояние здоровья, поднялось давление, вынуждена была принимать лекарственные препараты», - следует из материалов дела.

Истец, обращаясь в суд, просила взыскать с ответчика ущерб, причиненной источником повышенной опасности в размере 354 155 руб., убытки в сумме 167 250 руб., компенсацию морального вреда в размере 30 000 руб., расходы на оплату услуг представителя в размере 50 000 руб.и прочие судебные расходы.

В апелляционной жалобе представитель ответчика заявила, что в действиях истца усматривается умысел и грубая неосторожность. Кроме того, истец не представил доказательств стельности коров.

Суд, исследовав материалы дела, постановил исковые требования удовлетворить частично.

«Взыскать с «Россети Сибири ущерб в размере 354155 руб., расходы на оплату услуг представителя в размере 30000 руб., расходы на уплату государственной пошлины в размере 4890,24 руб. В остальной части исковые требования оставить без удовлетворения», - решил суд.


Фото: "Номер один"

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крс россети электричество суд

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