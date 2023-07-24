Происшествия 24.07.2023 в 16:17
Погибшие в страшном ДТП в Бурятии бабушка и девочка вылетели из автомобиля
Водитель перевернувшейся машины был трезв
Текст: Константин Воронов
В ГИБДД Бурятии сообщили подробности страшного ДТП, которое случилось сегодня утром на 133-м км автодороги Гусиноозерск – Петропавловка – Закаменск. Напомним, там вылетел на обочину и перевернулся автомобиль «Мазда», которым управлял 54-летний водитель.
«В результате ДТП на месте происшествия погибли 76-летняя женщина и 11-летняя девочка - дочь водителя. Они вылетели из автомобиля. 71-летняя пассажирка и еще одна 13-летняя дочь водителя с травмами доставлены в больницу. Мужчина освидетельствован, он трезв. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства аварии», - рассказали в Госватоинспекции.
Известно, что попавшая в ДТП семья ехала из Закаменского района в Улан-Удэ.
«49-летний водитель автомобиля «Тойота», ехавший в сторону Улан-Удэ, в 5 км от Бабушкина выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автомобилем Вольво». В результате ДТП 19-летний пассажир легкового автомобиля от полученных травм скончался на месте. Водитель и его 13-летняя дочь с тяжелыми травмами в состоянии комы госпитализированы в медицинское учреждение. Все трое - жители Иркутской области. Водитель грузового автомобиля также получил травмы различной степени тяжести», - сообщили в Госватоинспекции.
Фото: ГИБДД Бурятии
«В результате ДТП на месте происшествия погибли 76-летняя женщина и 11-летняя девочка - дочь водителя. Они вылетели из автомобиля. 71-летняя пассажирка и еще одна 13-летняя дочь водителя с травмами доставлены в больницу. Мужчина освидетельствован, он трезв. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства аварии», - рассказали в Госватоинспекции.
Известно, что попавшая в ДТП семья ехала из Закаменского района в Улан-Удэ.
В ГИБДД также сообщили подробности субботней аварии на федеральной трассе «Байкал» в Кабанском районе, где столкнулись «Тойота Филдер» и грузовик.
«49-летний водитель автомобиля «Тойота», ехавший в сторону Улан-Удэ, в 5 км от Бабушкина выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автомобилем Вольво». В результате ДТП 19-летний пассажир легкового автомобиля от полученных травм скончался на месте. Водитель и его 13-летняя дочь с тяжелыми травмами в состоянии комы госпитализированы в медицинское учреждение. Все трое - жители Иркутской области. Водитель грузового автомобиля также получил травмы различной степени тяжести», - сообщили в Госватоинспекции.
Фото: ГИБДД Бурятии
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