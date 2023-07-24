Пенсионерка и ребенок погибли в ДТП в Бурятии

ДТП с двумя погибшими произошло в Джидинском районе Бурятии вблизи села Нижний Бургултай. Как сообщает вайбер-чат «Джида-инфо.24/7», водитель автомобиля Mazda MPV не справился с управлением, слетел в кювет и перевернулся.«В машине находились 5 человек. Погибли 2 пассажира – 76-летняя женщина и 11-летний ребенок. Один пассажир получил травмы», - рассказали в чате.Как сообщили позже в ГИБДД Бурятии, авария произошла сегодня утром.«54-летний водитель автомобиля «Мазда» на 134-м км автодороги Гусиноозерск - Петропавловка - Закаменск не справился с управлением и перевернулся. В результате ДТП погибли два пассажира транспортного средства: 76-летняя женщина и 11-летняя девочка. В медицинское учреждение доставлены ещё 2 пассажира и водитель иномарки. В настоящее время устанавливаются подробности произошедшей аварии», - рассказали в Госавтоинспекции.Фото: ГИБДД Бурятии