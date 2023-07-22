Происшествия 22.07.2023 в 09:27

Один человек погиб, трое пострадали в ДТП с фурой в Бурятии

Страшная авария произошла ночью на федеральной трассе
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Текст: Константин Воронов
Один человек погиб, трое пострадали в ДТП с фурой в Бурятии
Крупное ДТП произошло сегодня около часа ночи на 286-м километре федеральной трассы «Байкал» в районе станции Тельная. Как сообщает вайбер-чат «Кабанск-инфо.24/7» со ссылкой на райотдел ГИБДД, 50-летний водитель легковой автомашины выехал на встречную полосу, где столкнулся с большегрузом. В результате аварии грузовик опрокинулся на бок.

В ДТП погиб 19-летний пассажир легковушки. Травмы получили оба водителя, а также 14-летний пассажир легкового авто.



Фото: «Кабанск-инфо.24/7»
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