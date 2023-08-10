В Бурятии осужден вальщик леса, вытащивший застрявшую на горной деляне древесину

В Кабанском районе Бурятии осужден вальщик леса, который срубил в тайге два неположенных дерева.Вальщик леса работал у предпринимателя. Последний на совершенно законных основаниях взял лесоделяну для заготовки древесины – под выборочную рубку – и нанял рабочих. К сожалению, деляна находилась в не очень удобном месте.Вальщик, конечно, знал какие деревья можно заготовить. Заготавливаемые деревья на деляне имели клеймения в виде затесов, так что было хорошо видно, какие деревья подлежат рубке, а какие нет.Деляна располагается в горной местности на склоне. И склон имел очень большую крутизну.«Заготавливать древесину в таких условиях тяжело. Спиливаемые деревья постоянно зависают на рядом стоящих деревьях. Для того, чтобы стащить зависшие деревья, приходится их зацеплять и вытаскивать (трактором – прим.) при помощи тросов. Это занимает очень много времени», - рассказывал мужчина при допросе в полиции.В тот злополучный день вальщик утром взял бензопилу и пошел на лесоделяну один. Вскоре два спиленных дерева зависли на неклейменых деревьях, которые стояли рядом. Для того, чтобы снять зависшие сосны, он решил спилить неклейменые деревья, т. к. это облегчало ему работу. Решил да и спилил лишние две сосны.«Я должен был дождаться тракториста, сообщить ему о зависании и сдернуть трактором зависшие деревья. Я понимал, что их нельзя спиливать, но был один и решил, что об этом никто не узнает, а нелегально спиленные деревья пойдут в общий объем заготовленной древесины, и тем самым даже больше заработаю - оплата производилась от объема заготовленной древесины», - говорил незадачливый вальщик.В итоге незаконно спиленные деревья он очистил от сучьев. Затем тракторист стрелевал их вместе с законно заготовленной древесиной на погрузочную площадку, откуда они потом были вывезены и переработаны.А затем на лесоделяну приехали сотрудник полиции и участковый лесничий. При осмотре заготовительного участка они обнаружили неклейменые пни – на корневых шейках не было положенных затесов-отметин. Диаметры пней были записаны в протокол осмотра места происшествия, бензопилу изъяли.Лесоруб вину в совершенном преступлении признал полностью, раскаялся, ущерб полностью возместил. Кстати, леса лесничества, где разыгрались эти события, относились к категории защитных, так как располагались в водоохранной зоне.Ранее вальщик судим не был. У него были несовершеннолетние иждивенцы. Он содействовал следствию. Оценив все обстоятельства, суд приговорил лесоруба к четырем месяцам лишения свободы. Наказание условное с испытательным сроком в полгода.Фото: «Номер один»