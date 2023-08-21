Происшествия 21.08.2023 в 12:43

Житель Бурятии угнал автомобиль вместе с хозяином

Владелец машины проснулся, только когда угонщик попал в ДТП
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Текст: Константин Воронов
Житель Бурятии угнал автомобиль вместе с хозяином
Днем 20 августа в полицию Баргузинского района поступило заявление об угоне от 45-летнего сельчанина. Мужчина рассказал, что знакомый, воспользовавшись его нетрезвым состоянием, завладел принадлежащим ему автомобилем «Тайота Камри Грация» и попал в ДТП.

Как выяснили полицейские, мужчины распивали алкоголь в соседнем селе. Позже потерпевший уснул на переднем сидении в своем автомобиле, а его 43-летний собутыльник взял ключи и решил выехать в сторону дома.

«Двигаясь по дороге между улусами Улюн и Улюкчикан, нетрезвый водитель не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в «Тойоту Аллион» под управлением жителя села Курумкан. В результате ДТП пострадавших нет, автомобили получили механические повреждения. Во время столкновения владелец автомобиля, спавший на переднем сидении, проснулся и обнаружил, что его знакомый угнал машину вместе с ним», - рассказали в МВД Бурятии.

Виновник аварии привлечен к административной ответственности за вождение в нетрезвом виде. Мужчина ранее не судим, работает охранником. По факту угона в отношении него возбуждено уголовное дело.

Фото: МВД Бурятии
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