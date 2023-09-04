В Улан-Удэ за решетку попал курьер, помогающий телефонным мошенникам

Прокуратура Октябрьского района города Улан-Удэ поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 18-летнего местного жителя. Он признан виновным в серии преступлений по статьям о мошенничестве, в том числе крупном размереВ судебном заседании установлено, что в декабре 2022 года потерпевшим поступали телефонные звонки от якобы правоохранителей, которые сообщали о том, что по вине их близкого родственника совершено ДТП. Затем звонившие побуждали граждан к передаче денег через курьера, чтобы избежать уголовной ответственности и возместить моральный вред.- сообщают в Прокуратуре Бурятии.Октябрьский районный суд города с учетом мнения государственного обвинителя назначил виновному наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.Судом также удовлетворены исковые требования потерпевших о взыскании с осужденного сумм материального ущерба, причиненного преступлениями.Приговор не вступил в законную силу.