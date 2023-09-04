Происшествия 04.09.2023 в 10:08
В Улан-Удэ за решетку попал курьер, помогающий телефонным мошенникам
Преступники представлялись родственниками, якобы попавшими в ДТП
Текст: Евгения Гармаева
Прокуратура Октябрьского района города Улан-Удэ поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 18-летнего местного жителя. Он признан виновным в серии преступлений по статьям о мошенничестве, в том числе крупном размере
В судебном заседании установлено, что в декабре 2022 года потерпевшим поступали телефонные звонки от якобы правоохранителей, которые сообщали о том, что по вине их близкого родственника совершено ДТП. Затем звонившие побуждали граждан к передаче денег через курьера, чтобы избежать уголовной ответственности и возместить моральный вред.
"Деньги приезжал и забирал осужденный, после чего перечислял на банковские счета соучастников преступлений, оставляя себе часть вознаграждения. В общей сложности пострадавшие от преступных действий передали ему свои накопления на общую сумму более 1 млн рублей", - сообщают в Прокуратуре Бурятии.
Октябрьский районный суд города с учетом мнения государственного обвинителя назначил виновному наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.Судом также удовлетворены исковые требования потерпевших о взыскании с осужденного сумм материального ущерба, причиненного преступлениями.
Приговор не вступил в законную силу.
Фото: Номер один
В судебном заседании установлено, что в декабре 2022 года потерпевшим поступали телефонные звонки от якобы правоохранителей, которые сообщали о том, что по вине их близкого родственника совершено ДТП. Затем звонившие побуждали граждан к передаче денег через курьера, чтобы избежать уголовной ответственности и возместить моральный вред.
"Деньги приезжал и забирал осужденный, после чего перечислял на банковские счета соучастников преступлений, оставляя себе часть вознаграждения. В общей сложности пострадавшие от преступных действий передали ему свои накопления на общую сумму более 1 млн рублей", - сообщают в Прокуратуре Бурятии.
Октябрьский районный суд города с учетом мнения государственного обвинителя назначил виновному наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.Судом также удовлетворены исковые требования потерпевших о взыскании с осужденного сумм материального ущерба, причиненного преступлениями.
Приговор не вступил в законную силу.
Фото: Номер один
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