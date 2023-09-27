В пригороде Улан-Удэ сбили школьницу

Сотрудники ГИБДД Бурятии устанавливают обстоятельства ДТП, случившегося сегодня днем в Вахмистрово.«По предварительным данным, 23-летний водитель «Тойоты Премио» совершил наезд на 11-летнюю девочку. В результате ДТП школьница с травмами доставлена в медицинское учреждение. На месте работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства произошедшей аварии», - сообщили в Госавтоинспекции.В соцсетях некоторые очевидцы происшествия сообщают, что девочка вышла из школьного автобуса и сразу стала перебегать дорогу перед ним. В этот момент иномарка как раз проезжала мимо стоявшего автобуса, и её водитель уже не успел среагировать на выбежавшего ребенка.Фото: «Аварком кузов-салон»