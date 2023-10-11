Происшествия 11.10.2023 в 11:41

В Улан-Удэ пьяный водитель пытался подкупить сотрудников ГИБДД

За попытку дачи взятки горожанину грозит уголовная ответственность
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ пьяный водитель пытался подкупить сотрудников ГИБДД
Вечером 8 октября на ул. Денисова в Улан-Удэ сотрудники ГИБДД остановили автомобиль «Ниссан», за рулем которого находился 44-летний горожанин. При проверке документов автоинспекторы почувствовали исходящий от него запах алкоголя и предложили пройти освидетельствование на состояние опьянения. Оно показало, что мужчина пьян.

«Во время составления административного протокола мужчина стал предлагать одному из инспекторов ДПС прекратить документирование обстоятельств совершения правонарушения и предложил за это взятку в размере 50 тысяч рублей. Полицейский ответил отказом и предупредил: попытка уйти от административной ответственности может обернуться для водителя уголовным делом. Однако тот продолжил противоправные действия, склоняя к получению незаконного вознаграждения второго сотрудника ГИБДД», - рассказали в МВД Бурятии.

Автоинспекторы неоднократно предупреждали улан-удэнца об уголовной ответственности за дачу взятки, отмечая, что в патрульном автомобиле ведется аудио-видеозапись, но гражданин настаивал на своем. Материал по факту склонения сотрудников полиции к коррупционным правонарушениям передан в следственные органы для принятия правового решения.



Фото: «Номер один», видео МВД Бурятии
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