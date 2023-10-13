В Бурятии два водителя разбили машины на дороге с кучами щебня и песка

Вечером 7 сентября в Бичурском районе житель села Новосретенка возвращался из райцентра домой на своей «Ниве». Однако доехать благополучно мужчина не смог. Ослепленный фарами большегрузов, пенсионер врезался в кучу песка. Подобное случилось и с другим жителем – его машина вовсе опрокинулась. Оба пострадавших вместе с сотрудниками ГИБДД сообщили, что на дороге отсутствовали предупреждающие знаки о проведении работ. Но почему-то власти района продолжают настаивать на обратном.В Бичурском районе кучи булыжников и песка, отсыпанные в ходе ремонтных работ на автодороге «Новосретенка – Мотня – Гутай – Шибертуй», стали причиной двух аварий. В результате ДТП люди остались живы, но их автомобили восстановлению не подлежат. О том, как произошла авария, нам рассказал житель Новосретенки Алексей Иванов.- 7 сентября около 20:00 я возвращался домой на машине, было уже темно. На подъезде к селу навстречу мне шли три большегруза и немного меня ослепили. Я ехал со скоростью не более 45 км/час и внезапно врезался в кучу. Дорожных знаков, предупреждающих о том, что идет ремонт дороги, не было. Я выехал нормально, вызвал ГИБДД, они приехали, зафиксировали, сделали фото, отметили, что знаков на участке нет. Машину мою отбуксировали, - рассказывает пенсионер.Вскоре после ДТП Алексей поехал в Республиканскую больницу им. Семашко в Улан-Удэ. Там у него зафиксировали множественные ушибы, ссадину носа, верхнечелюстных областей, незавершенный закрытый перелом грудной клетки справа, ушиб мягких тканей грудной клетки.Что касается машины, инспекторы ГИБДД вынесли неутешительный вердикт: повреждено лобовое стекло, передние крылья, капот, обрешетка, двигатель, радиатор, передние фары, решетка радиатора, передний бампер, а также возможны скрытые дефекты.После посещения докторов в больнице наш собеседник вновь отправился в ГИБДД, чтобы инспекторы приняли меры к нарушителям, по вине которых произошло ДТП.- Привез справку в ГАИ, а там сказали, что нужно нести ее судмедэксперту, чтобы он оценил, какой по тяжести вред здоровью причинен, - отмечает пенсионер.Мужчина говорит, что рядом с ремонтируемым участком дороги не наблюдалось ни информационных щитов, ни табличек. Даже понять, кто занимается ремонтом дороги, было невозможно.В ГИБДД «Номер один» сообщили, что на месте ДТП действительно отсутствовали дорожные знаки, предупреждающие о ремонте дороги и о том, что нужно снизить скорость.- 7 сентября сотрудники ДПС при оформлении ДТП выявили, что отсутствуют временные дорожные знаки, а на месте ДТП имеется гребенка. Все это зафиксировано, сейчас составляется акт по недостаткам содержания уличной дорожной сети, - отметили в автоинспекции.Вскоре, 30 сентября, на ремонтируемой дороге произошло второе ДТП. Мужчина возвращался из Улан-Удэ домой в Новосретенку по автодороге «Шибертуй – Гутай – Мотня – Новосретенка» на автомобиле «Тойота Клюгер». На подъезде к селу Мотня около 19:00 он наехал на кучу щебня. Машина перевернулась на крышу. На месте аварии по-прежнему отсутствовали какие-либо знаки. Сотрудники ГИБДД составили протокол.61-летний водитель получил сотрясение головного мозга, черепно-мозговую травму, ушиб грудной клетки и руки. Водителя спасло то, что он двигался с небольшой скоростью и что крыша авто выдержала удар.- После второго ДТП 30 сентября вновь составили акт, указали, что отсутствуют дорожные знаки. 4 октября выезжали на обследование, вновь зафиксировали отсутствие знаков. Будут проводиться контрольно-надзорные мероприятия, информацию отправим в прокуратуру. Заказчику направлялось письмо с перечнем нарушений, но никаких мер с их стороны не предпринято, - сообщили «Номер один» в ГИБДД относительно второго ДТП.Алексея Иванова сейчас мучают головные боли и в груди. Мужчина попытался получить страховые выплаты, однако ему отказали – случай нестраховой.- ОСАГО не покрывает ДТП с посторонними предметами, если бы водитель оформил КАСКО, выплату бы он получил, - пояснили в страховой компании «Астро-Волга».В администрации Бичурского района виновными в ДТП считают самих автомобилистов – дескать, знаки стояли, просто мужчины не соблюдали рекомендованный скоростной режим.- В мае 2023 года администрация Бичурского района заключила соглашение с минтрансом республики о предоставлении межбюджетного трансферта на содержание дорог местного значения. С ООО «РИО» заключен муниципальный контракт по ремонту дороги «Бичура – Новосретенка – Мотня – Гутай – Шибертуй». Все меры по осуществлению безопасности дорожных работ подрядчик предпринял, администрация держала этот вопрос на контроле, неоднократно выезжали сюда, - говорит замруководителя администрации Бичурского района по развитию инфраструктуры Лариса Коробенкова.По словам Коробенковой, подрядчик установил временные знаки о проведении дорожных работ, знак, информирующий о сужении дороги, об ограничении скоростного режима до 40 км/час, также размещена ограждающая лента.Однако как-то подрядчик обнаружил, что на одном из объездов ремонтируемого участка дорожную ленту срезали, а знаки убрали, что и привело к ДТП. Но, как заверяет чиновница, знаки подрядчик восстановил.- Причиной ДТП стало несоблюдение скоростного режима. Сейчас все работы по дороге выполнены, произведены отсыпка, уплотнение. Контракт закрыт, - отмечает замруководителя администрации района.Судя по всему, Алексею Иванову и второму водителю, пострадавшему в ДТП, ущерб, причиненный их автомобилям, придется взыскивать с ответственных за ремонт в суде.Фото: предоставлено Алексеем Ивановым