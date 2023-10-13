Происшествия 13.10.2023 в 06:00
В Бурятии два водителя разбили машины на дороге с кучами щебня и песка
Однако районные власти своей вины в происшествиях не признают
Текст: Лариса Ситник
Вечером 7 сентября в Бичурском районе житель села Новосретенка возвращался из райцентра домой на своей «Ниве». Однако доехать благополучно мужчина не смог. Ослепленный фарами большегрузов, пенсионер врезался в кучу песка. Подобное случилось и с другим жителем – его машина вовсе опрокинулась. Оба пострадавших вместе с сотрудниками ГИБДД сообщили, что на дороге отсутствовали предупреждающие знаки о проведении работ. Но почему-то власти района продолжают настаивать на обратном.
Загадочный ремонт
В Бичурском районе кучи булыжников и песка, отсыпанные в ходе ремонтных работ на автодороге «Новосретенка – Мотня – Гутай – Шибертуй», стали причиной двух аварий. В результате ДТП люди остались живы, но их автомобили восстановлению не подлежат. О том, как произошла авария, нам рассказал житель Новосретенки Алексей Иванов.
- 7 сентября около 20:00 я возвращался домой на машине, было уже темно. На подъезде к селу навстречу мне шли три большегруза и немного меня ослепили. Я ехал со скоростью не более 45 км/час и внезапно врезался в кучу. Дорожных знаков, предупреждающих о том, что идет ремонт дороги, не было. Я выехал нормально, вызвал ГИБДД, они приехали, зафиксировали, сделали фото, отметили, что знаков на участке нет. Машину мою отбуксировали, - рассказывает пенсионер.
Вскоре после ДТП Алексей поехал в Республиканскую больницу им. Семашко в Улан-Удэ. Там у него зафиксировали множественные ушибы, ссадину носа, верхнечелюстных областей, незавершенный закрытый перелом грудной клетки справа, ушиб мягких тканей грудной клетки.
Что касается машины, инспекторы ГИБДД вынесли неутешительный вердикт: повреждено лобовое стекло, передние крылья, капот, обрешетка, двигатель, радиатор, передние фары, решетка радиатора, передний бампер, а также возможны скрытые дефекты.
После посещения докторов в больнице наш собеседник вновь отправился в ГИБДД, чтобы инспекторы приняли меры к нарушителям, по вине которых произошло ДТП.
- Привез справку в ГАИ, а там сказали, что нужно нести ее судмедэксперту, чтобы он оценил, какой по тяжести вред здоровью причинен, - отмечает пенсионер.
Мужчина говорит, что рядом с ремонтируемым участком дороги не наблюдалось ни информационных щитов, ни табличек. Даже понять, кто занимается ремонтом дороги, было невозможно.
В ГИБДД «Номер один» сообщили, что на месте ДТП действительно отсутствовали дорожные знаки, предупреждающие о ремонте дороги и о том, что нужно снизить скорость.
- 7 сентября сотрудники ДПС при оформлении ДТП выявили, что отсутствуют временные дорожные знаки, а на месте ДТП имеется гребенка. Все это зафиксировано, сейчас составляется акт по недостаткам содержания уличной дорожной сети, - отметили в автоинспекции.
Второе ДТП
Вскоре, 30 сентября, на ремонтируемой дороге произошло второе ДТП. Мужчина возвращался из Улан-Удэ домой в Новосретенку по автодороге «Шибертуй – Гутай – Мотня – Новосретенка» на автомобиле «Тойота Клюгер». На подъезде к селу Мотня около 19:00 он наехал на кучу щебня. Машина перевернулась на крышу. На месте аварии по-прежнему отсутствовали какие-либо знаки. Сотрудники ГИБДД составили протокол.
61-летний водитель получил сотрясение головного мозга, черепно-мозговую травму, ушиб грудной клетки и руки. Водителя спасло то, что он двигался с небольшой скоростью и что крыша авто выдержала удар.
- После второго ДТП 30 сентября вновь составили акт, указали, что отсутствуют дорожные знаки. 4 октября выезжали на обследование, вновь зафиксировали отсутствие знаков. Будут проводиться контрольно-надзорные мероприятия, информацию отправим в прокуратуру. Заказчику направлялось письмо с перечнем нарушений, но никаких мер с их стороны не предпринято, - сообщили «Номер один» в ГИБДД относительно второго ДТП.
Алексея Иванова сейчас мучают головные боли и в груди. Мужчина попытался получить страховые выплаты, однако ему отказали – случай нестраховой.
- ОСАГО не покрывает ДТП с посторонними предметами, если бы водитель оформил КАСКО, выплату бы он получил, - пояснили в страховой компании «Астро-Волга».
Превысили скорость?
В администрации Бичурского района виновными в ДТП считают самих автомобилистов – дескать, знаки стояли, просто мужчины не соблюдали рекомендованный скоростной режим.
- В мае 2023 года администрация Бичурского района заключила соглашение с минтрансом республики о предоставлении межбюджетного трансферта на содержание дорог местного значения. С ООО «РИО» заключен муниципальный контракт по ремонту дороги «Бичура – Новосретенка – Мотня – Гутай – Шибертуй». Все меры по осуществлению безопасности дорожных работ подрядчик предпринял, администрация держала этот вопрос на контроле, неоднократно выезжали сюда, - говорит замруководителя администрации Бичурского района по развитию инфраструктуры Лариса Коробенкова.
По словам Коробенковой, подрядчик установил временные знаки о проведении дорожных работ, знак, информирующий о сужении дороги, об ограничении скоростного режима до 40 км/час, также размещена ограждающая лента.
Однако как-то подрядчик обнаружил, что на одном из объездов ремонтируемого участка дорожную ленту срезали, а знаки убрали, что и привело к ДТП. Но, как заверяет чиновница, знаки подрядчик восстановил.
- Причиной ДТП стало несоблюдение скоростного режима. Сейчас все работы по дороге выполнены, произведены отсыпка, уплотнение. Контракт закрыт, - отмечает замруководителя администрации района.
Судя по всему, Алексею Иванову и второму водителю, пострадавшему в ДТП, ущерб, причиненный их автомобилям, придется взыскивать с ответственных за ремонт в суде.
Фото: предоставлено Алексеем Ивановым
Загадочный ремонт
В Бичурском районе кучи булыжников и песка, отсыпанные в ходе ремонтных работ на автодороге «Новосретенка – Мотня – Гутай – Шибертуй», стали причиной двух аварий. В результате ДТП люди остались живы, но их автомобили восстановлению не подлежат. О том, как произошла авария, нам рассказал житель Новосретенки Алексей Иванов.
- 7 сентября около 20:00 я возвращался домой на машине, было уже темно. На подъезде к селу навстречу мне шли три большегруза и немного меня ослепили. Я ехал со скоростью не более 45 км/час и внезапно врезался в кучу. Дорожных знаков, предупреждающих о том, что идет ремонт дороги, не было. Я выехал нормально, вызвал ГИБДД, они приехали, зафиксировали, сделали фото, отметили, что знаков на участке нет. Машину мою отбуксировали, - рассказывает пенсионер.
Вскоре после ДТП Алексей поехал в Республиканскую больницу им. Семашко в Улан-Удэ. Там у него зафиксировали множественные ушибы, ссадину носа, верхнечелюстных областей, незавершенный закрытый перелом грудной клетки справа, ушиб мягких тканей грудной клетки.
Что касается машины, инспекторы ГИБДД вынесли неутешительный вердикт: повреждено лобовое стекло, передние крылья, капот, обрешетка, двигатель, радиатор, передние фары, решетка радиатора, передний бампер, а также возможны скрытые дефекты.
После посещения докторов в больнице наш собеседник вновь отправился в ГИБДД, чтобы инспекторы приняли меры к нарушителям, по вине которых произошло ДТП.
- Привез справку в ГАИ, а там сказали, что нужно нести ее судмедэксперту, чтобы он оценил, какой по тяжести вред здоровью причинен, - отмечает пенсионер.
Мужчина говорит, что рядом с ремонтируемым участком дороги не наблюдалось ни информационных щитов, ни табличек. Даже понять, кто занимается ремонтом дороги, было невозможно.
В ГИБДД «Номер один» сообщили, что на месте ДТП действительно отсутствовали дорожные знаки, предупреждающие о ремонте дороги и о том, что нужно снизить скорость.
- 7 сентября сотрудники ДПС при оформлении ДТП выявили, что отсутствуют временные дорожные знаки, а на месте ДТП имеется гребенка. Все это зафиксировано, сейчас составляется акт по недостаткам содержания уличной дорожной сети, - отметили в автоинспекции.
Второе ДТП
Вскоре, 30 сентября, на ремонтируемой дороге произошло второе ДТП. Мужчина возвращался из Улан-Удэ домой в Новосретенку по автодороге «Шибертуй – Гутай – Мотня – Новосретенка» на автомобиле «Тойота Клюгер». На подъезде к селу Мотня около 19:00 он наехал на кучу щебня. Машина перевернулась на крышу. На месте аварии по-прежнему отсутствовали какие-либо знаки. Сотрудники ГИБДД составили протокол.
61-летний водитель получил сотрясение головного мозга, черепно-мозговую травму, ушиб грудной клетки и руки. Водителя спасло то, что он двигался с небольшой скоростью и что крыша авто выдержала удар.
- После второго ДТП 30 сентября вновь составили акт, указали, что отсутствуют дорожные знаки. 4 октября выезжали на обследование, вновь зафиксировали отсутствие знаков. Будут проводиться контрольно-надзорные мероприятия, информацию отправим в прокуратуру. Заказчику направлялось письмо с перечнем нарушений, но никаких мер с их стороны не предпринято, - сообщили «Номер один» в ГИБДД относительно второго ДТП.
Алексея Иванова сейчас мучают головные боли и в груди. Мужчина попытался получить страховые выплаты, однако ему отказали – случай нестраховой.
- ОСАГО не покрывает ДТП с посторонними предметами, если бы водитель оформил КАСКО, выплату бы он получил, - пояснили в страховой компании «Астро-Волга».
Превысили скорость?
В администрации Бичурского района виновными в ДТП считают самих автомобилистов – дескать, знаки стояли, просто мужчины не соблюдали рекомендованный скоростной режим.
- В мае 2023 года администрация Бичурского района заключила соглашение с минтрансом республики о предоставлении межбюджетного трансферта на содержание дорог местного значения. С ООО «РИО» заключен муниципальный контракт по ремонту дороги «Бичура – Новосретенка – Мотня – Гутай – Шибертуй». Все меры по осуществлению безопасности дорожных работ подрядчик предпринял, администрация держала этот вопрос на контроле, неоднократно выезжали сюда, - говорит замруководителя администрации Бичурского района по развитию инфраструктуры Лариса Коробенкова.
По словам Коробенковой, подрядчик установил временные знаки о проведении дорожных работ, знак, информирующий о сужении дороги, об ограничении скоростного режима до 40 км/час, также размещена ограждающая лента.
Однако как-то подрядчик обнаружил, что на одном из объездов ремонтируемого участка дорожную ленту срезали, а знаки убрали, что и привело к ДТП. Но, как заверяет чиновница, знаки подрядчик восстановил.
- Причиной ДТП стало несоблюдение скоростного режима. Сейчас все работы по дороге выполнены, произведены отсыпка, уплотнение. Контракт закрыт, - отмечает замруководителя администрации района.
Судя по всему, Алексею Иванову и второму водителю, пострадавшему в ДТП, ущерб, причиненный их автомобилям, придется взыскивать с ответственных за ремонт в суде.
Фото: предоставлено Алексеем Ивановым