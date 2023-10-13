Происшествия 13.10.2023 в 17:04

Очередного подростка за рулем автомобиля задержали в Улан-Удэ

15-летний парень гонял по ночным улицам, создавая аварийные ситуации
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Текст: Андрей Константинов
Очередного подростка за рулем автомобиля задержали в Улан-Удэ
Госавтоинспекция Бурятии бьет тревогу – в республике складывается негативная тенденция, когда подростки, не имеющие навыков вождения и прав, без ведома родителей, а иногда и с их согласия, берут автомототранспорт покататься и становятся участниками ДТП. Всего в начала года сотрудники ГИБДД задержали уже 168 несовершеннолетних водителей. При этом нередко подростки садятся за руль в состоянии алкогольного опьянения – в этом году выявлено 33 подобных факта.

Так, ночью на улице Кабанской в Улан-Удэ наряд ДПС обратил внимание на «Тойоту Короллу», которая двигалась на высокой скорости. Автоинспекторы начали преследовать иномарку и потребовали водителя остановиться. Однако тот игнорировал требования полицейских и попытался скрыться. Во время движения «Тойота» неоднократно нарушала ПДД и создавала опасные ситуации на дороге, выезжая на встречную полосу. Экипажу ДПС удалось заблокировать машину и задержать водителя.

За рулем иномарки оказался 15-летний подросток. На место происшествия вызвали его мать, в присутствии которой в отношении несовершеннолетнего был составлен административный протокол за вождение без прав.

«Настоятельно рекомендуем родителям, бабушкам и дедушкам, а также другим законным представителям детей и подростков исключить любую возможность свободного доступа к ключам от транспортных средств. Взрослым следует провести беседы с детьми о недопустимости фактов управления автомобилем, не имея соответствующего права и навыков и, тем более, в нетрезвом виде», - обратились к жителям республики в Госавтоинспекции.



Фото: «Номер один», видео: МВД Бурятии

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