В Бурятии на ходу загорелся грузовик с сеном

30 октября в экстренные службы поступило сообщение о возгорании автомобиля с сеном в Еравнинском районе Бурятии. На вызов был отправлен личный состав 57-й пожарной части 16-го Еравнинского отряда ГПС РБ.«На момент прибытия пожарных огнём был охвачен прицеп автомобиля и находящиеся в нём тюки с сеном. Возгорание было ликвидировано в течение 5 минут. В результате пожара выгорел прицеп и 4 тонны сена», - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.По предварительным данным, причиной возгорания стала искра, вылетевшая из выхлопной трубы автомобиля.Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС