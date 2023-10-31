Происшествия 31.10.2023 в 14:56

В Бурятии на ходу загорелся грузовик с сеном

Причиной возгорания стала искра, вылетевшая из выхлопной трубы
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии на ходу загорелся грузовик с сеном
30 октября в экстренные службы поступило сообщение о возгорании автомобиля с сеном в Еравнинском районе Бурятии. На вызов был отправлен личный состав 57-й пожарной части 16-го Еравнинского отряда ГПС РБ.

«На момент прибытия пожарных огнём был охвачен прицеп автомобиля и находящиеся в нём тюки с сеном. Возгорание было ликвидировано в течение 5 минут. В результате пожара выгорел прицеп и 4 тонны сена», - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.

По предварительным данным, причиной возгорания стала искра, вылетевшая из выхлопной трубы автомобиля.

Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС
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