Происшествия 02.11.2023 в 13:42

В Улан-Удэ автомойщик съездил на чужой машине за едой и получил уголовное дело

Хозяина авто происшествие сильно разозлило, и он обратился в полицию
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ автомойщик съездил на чужой машине за едой и получил уголовное дело
Днем 30 октября в полицию Улан-Удэ с заявлением об угоне автомобиля обратился 38-летний горожанин. Мужчина рассказал, что днем ранее заказал на автомойке химчистку салона иномарки. Припарковав её на улице, он оставил администратору ключи, чтобы работники могли перегнать машину в бокс. Вечером при просмотре мобильного GPS-навигатора мужчина обнаружил, что днем кто-то ездил на его авто от мойки до остановки «Виадук» и обратно.

Забирая на следующий день машину, горожанин потребовал объяснить, на каком основании работники автомойки без его ведома распоряжались транспортом, однако ответа не получил. Уже после слов автомобилиста о том, что машина снабжена GPS-датчиком, а происходящее зафиксировал видеорегистратор, 24-летний работник признался, что перед уборкой салона без разрешения завладел чужой иномаркой. Вместе с коллегой он ездил до расположенного неподалеку магазина за едой.

«Молодой человек, житель Иволгинского района, дал признательные показания и полицейским. Ранее к уголовной ответственности он не привлекался. По факту угона возбуждено уголовное дело», - сообщили в МВД Бурятии.

Фото: «Номер один»
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