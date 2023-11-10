В Бурятии произошел массовый обман бабушек

Бабушки Гусиноозерска подверглись массовому обману со стороны аферистов по схеме «Ваш родственник попал в ДТП». В итоге три пенсионерки лишились своих сбережений на общую сумму 800 тысяч рублей. Еще одна 90-летняя женщина отдавать деньги мошенникам не стала.Как рассказали в МВД Бурятии, одной из жертв аферистов стала 88-летняя пенсионерка. На её стационарный телефон поступил звонок от «следователя», сообщившего, что её дочь на машине сбила беременную женщину. Лже-правоохранитель заявил – чтобы не привлекать дочь к ответственности необходимо передать курьеру 200 тысяч рублей. Это и сделала бабушка.Второй жертвой мошенников стала 89-летняя женщина. Она передала злоумышленникам 100 тысяч рублей за произошедшую по вине её дочери «аварию», в которой пострадавшей якобы требовалась экстренная госпитализация.С такой же легендой преступники позвонили еще одной гражданке преклонного возраста. Они сообщили, что срочная медицинская помощь необходима в том числе её дочери, получившей травмы в ДТП. Бабушке они рекомендовали собрать вещи для помещенной в больницу родственницы и вместе с деньгами передать приехавшему мужчине. Взволнованная пенсионерка отдала незнакомцу полмиллиона рублей. При этом в ходе передачи денег тот всячески поддерживал выдуманную мошенниками историю и даже старался успокоить плачущую женщину.Распознать аферистов и сохранить свои сбережения удалось лишь 90-летней местной жительнице. Услышав, что её внучка, якобы, спровоцировала аварию, и для урегулирования конфликта необходима некоторая сумма денег, она сама позвонила ей и убедилась, что с родственницей все в порядке.«Полиция Бурятии призывает жителей республики к бдительности. Перепроверяйте все поступающие к вам сомнительные звонки и сообщения и ни в коем случае не поддавайтесь панике. Обязательно вооружите информацией о распространенных мошеннических схемах своих пожилых родных и знакомых», - призывают в МВД Бурятии.Фото: pixabay.com