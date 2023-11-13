Происшествия 13.11.2023 в 15:58

Житель Бурятии отомстил бывшей на 1,5 миллиона рублей

В Баунтовском районе начнется суд над поджигателем «Лексуса»
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Текст: Андрей Константинов
Житель Бурятии отомстил бывшей на 1,5 миллиона рублей
В Баунтовский районный суд поступило уголовное дело в отношении 59-летнего местного жителя, который на почве ревности спалил «Лексус» бывшей сожительницы.

Напомним, происшествие случилось ночью 10 сентября в селе Багдарин. Во дворе одного из жилых домов внезапно вспыхнул автомобиль «Лексус», принадлежащий местной жительнице. Возгорание удалось потушить силами прибывшего на место пожарно-спасательного подразделения. В результате пожара была уничтожена передняя часть автомобиля, в том числе моторный отсек.

В ходе просмотра записей с камер видеонаблюдения, которые женщина установила буквально накануне преступления, правоохранители выяснили, что к поджогу причастен бывший сожитель потерпевшей. На кадрах было видно, как мужчина перелез через забор в ограду потерпевшей, облил «Лексус» бензином и поджег, после чего скрылся. Мужчину объявили в розыск.

Сам злоумышленник, который наутро протрезвел и испугался последствий своего поступка, спешно уехал на своей машине из Баунтовского района. Однако вскоре его задержали полицейские.

Мужчина признал свою вину и рассказал, что поджог совершил на фоне ревности. Его взяли под стражу, где он до настоящего времени и пребывает.

Как сообщили в пресс-службе Баунтовского райсуда, ущерб, причиненный в результате повреждения автомобиля, потерпевшая оценила в 1,5 млн рублей. Рассмотрение дела начнется 15 ноября.



Фото: Баунтовский районный суд
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