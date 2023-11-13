Происшествия 13.11.2023 в 17:08
Безработный житель Улан-Удэ украл двух роботов
Похитителя задержали, но технику он уже успел продать
Текст: Андрей Константинов
В полицию Улан-Удэ поступило заявление от управляющего одного из магазинов цифровой и бытовой техники. Он сообщил, что из торговой точки похищены два робота-пылесоса общей стоимостью более 30 тысяч рублей.
«В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого в краже по месту его проживания. Им оказался безработный ранее судимый 37-летний улан-удэнец. Похищенную технику он успел продать», - сообщили в МВД Бурятии.
Фото и видео: МВД Бурятии
«В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого в краже по месту его проживания. Им оказался безработный ранее судимый 37-летний улан-удэнец. Похищенную технику он успел продать», - сообщили в МВД Бурятии.
По факту кражи возбуждено уголовное дело, с подозреваемого взята подписка о невыезде.
Фото и видео: МВД Бурятии
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