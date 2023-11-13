Безработный житель Улан-Удэ украл двух роботов

По факту кражи возбуждено уголовное дело, с подозреваемого взята подписка о невыезде.









В полицию Улан-Удэ поступило заявление от управляющего одного из магазинов цифровой и бытовой техники. Он сообщил, что из торговой точки похищены два робота-пылесоса общей стоимостью более 30 тысяч рублей.«В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого в краже по месту его проживания. Им оказался безработный ранее судимый 37-летний улан-удэнец. Похищенную технику он успел продать», - сообщили в МВД Бурятии.Фото и видео: МВД Бурятии