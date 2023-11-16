В Бурятии насмерть разбился пьяный водитель

Еще одно ДТП случилось на федеральной трассе «Байкал» в Прибайкальском районе. 35-летняя водитель автомобиля «Тойота Карина» неподалеку от Ильинки не справилась с управлением и слетела с дороги. В результате аварии 34-летний пассажир иномарки получил переломом позвоночника. Его госпитализировали в больницу.





Фото: ГИБДД Бурятии

Смертельное ДТП произошло днем 15 ноября в Хоринском районе Бурятии. Как сообщили в ГИБДД, 40-летний водитель автомобиля «Киа Бонго», ехавший в состоянии алкогольного опьянения со стороны улуса Тэгда в направлении улуса Тохорюкта, не справился с управлением и перевернулся. В результате аварии мужчина от полученных травм скончался на месте.