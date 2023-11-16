Происшествия 16.11.2023 в 09:47

В Бурятии насмерть разбился пьяный водитель

Мужчина на микрогрузовике не справился с управлением и перевернулся
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии насмерть разбился пьяный водитель
Смертельное ДТП произошло днем 15 ноября в Хоринском районе Бурятии. Как сообщили в ГИБДД, 40-летний водитель автомобиля «Киа Бонго», ехавший в состоянии алкогольного опьянения со стороны улуса Тэгда в направлении улуса Тохорюкта, не справился с управлением и перевернулся. В результате аварии мужчина от полученных травм скончался на месте.

Еще одно ДТП случилось на федеральной трассе «Байкал» в Прибайкальском районе. 35-летняя водитель автомобиля «Тойота Карина» неподалеку от Ильинки не справилась с управлением и слетела с дороги. В результате аварии 34-летний пассажир иномарки получил переломом позвоночника. Его госпитализировали в больницу.

Фото: ГИБДД Бурятии

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ЗУРХАЙ
с 15 по 21 ноября

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