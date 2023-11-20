В Бурятии опубликовали жуткие кадры с места лобового ДТП в Иволгинском районе

ГИБДД Бурятии опубликовало кадры с места ДТП на 460-м км федеральной трассы «Байкал», где сегодня около 11 часов утра произошло лобовое столкновение двух грузовиков. На кадрах видны страшные последствия аварии – кабины обоих машин от удара превратились в груду металлолома.





В Госавтоинспекции рассказали, что, по предварительным данным, в аварии виноват водитель грузовика «Хино». Он не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с груженым «КамАЗом» с полуприцепом.







«В результате ДТП водитель автомобиля «Хино» от полученных травм скончался на месте происшествия, водитель второго автомобиля с травмами госпитализирован в медицинское учреждение. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции, устанавливаются все обстоятельства произошедшей аварии», - сообщили в ГИБДД Бурятии.









Фото и видео: ГИБДД Бурятии