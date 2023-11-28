Происшествия 28.11.2023 в 13:07
В Бурятии раскрыли громкое убийство на трассе
10 лет назад в районе Таксимо неизвестные расстреляли из автомата двух человек
Текст: Андрей Константинов
Как стало известно «Номер один», в Бурятии раскрыто двойное убийство, случившееся летом 2013 года в Муйском районе. 6 июня там, на дороге возле поселка Таксимо, был обнаружен сгоревший автомобиль «Тойота Лэнд Крузер», внутри которого находились останки человека. Рядом было обнаружено еще одно тело мужчины с многочисленными огнестрельными ранениями.
Следователям удалось восстановить возможную картину преступления. По версии сыщиков, злоумышленники догнали автомобиль потерпевших и атаковали его на ходу, открыв огонь из автомата, вероятнее всего из АК-47. В результате нападения водитель был убит, а пассажиру, судя по следам, удалось выскочить из салона наружу. Он побежал в сторону леса, и, вероятнее всего, на бегу начал отстреливаться из своего пистолета. Однако через несколько метров он также был убит автоматной очередью. На том месте, откуда злоумышленниками велся огонь, следователи обнаружили 19 гильз.
Личность одного из убитых установили быстро. Им оказался ранее судимый 25-летний молодой человек. Со вторым – сожженным в машине – оказалось сложнее, поскольку для этого требовалась генетическая экспертиза.
По данным из неофициальных источников, погибшие могли принадлежать к одной из криминальных группировок Иркутской области, и вели свои дела в городе Бодайбо. За несколько дней до смерти мужчины приехали в поселок Таксимо, однако цели их визита были неизвестны. Также звучала информация, что убитые везли в машине 11 миллионов рублей.
Сыщики предполагали, что убийство стало следствием разборок между криминальными группировками соседнего региона. Однако, с 2013 года никакой официальной информации по этому делу не было.
По сведениям «Номер один», недавно подозреваемые в громком преступлении были задержаны. Сейчас расследование уже близится к завершению. Всего в деле 9 фигурантов, все они из Иркутской области. Трем из них Советский райсуд Улан-Удэ недавно продлил срок содержания под стражей. Им инкриминируют 4 статьи УК РФ: бандитизм, убийство двух лиц, разбой и уничтожение чужого имущества.
Следователям удалось восстановить возможную картину преступления. По версии сыщиков, злоумышленники догнали автомобиль потерпевших и атаковали его на ходу, открыв огонь из автомата, вероятнее всего из АК-47. В результате нападения водитель был убит, а пассажиру, судя по следам, удалось выскочить из салона наружу. Он побежал в сторону леса, и, вероятнее всего, на бегу начал отстреливаться из своего пистолета. Однако через несколько метров он также был убит автоматной очередью. На том месте, откуда злоумышленниками велся огонь, следователи обнаружили 19 гильз.
Личность одного из убитых установили быстро. Им оказался ранее судимый 25-летний молодой человек. Со вторым – сожженным в машине – оказалось сложнее, поскольку для этого требовалась генетическая экспертиза.
По данным из неофициальных источников, погибшие могли принадлежать к одной из криминальных группировок Иркутской области, и вели свои дела в городе Бодайбо. За несколько дней до смерти мужчины приехали в поселок Таксимо, однако цели их визита были неизвестны. Также звучала информация, что убитые везли в машине 11 миллионов рублей.
Сыщики предполагали, что убийство стало следствием разборок между криминальными группировками соседнего региона. Однако, с 2013 года никакой официальной информации по этому делу не было.
По сведениям «Номер один», недавно подозреваемые в громком преступлении были задержаны. Сейчас расследование уже близится к завершению. Всего в деле 9 фигурантов, все они из Иркутской области. Трем из них Советский райсуд Улан-Удэ недавно продлил срок содержания под стражей. Им инкриминируют 4 статьи УК РФ: бандитизм, убийство двух лиц, разбой и уничтожение чужого имущества.
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