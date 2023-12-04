Крупный пожар потушили в Бурятии

3 декабря в экстренные службы поступило сообщение о возгорании гаража в селе Барагхан Курумканского района. К месту вызова выехали огнеборцы ПЧ-32 из села Курумкан. Также в борьбе с огнем участвовали добровольцы.«На момент прибытия первого подразделения пожарных огнем были охвачены гараж и дровяник. В результате пожара полностью сгорели каркасный гараж на площади 64 кв.м., дровяник и нерабочий трактор МТЗ-82. Обгорели стены амбара и жилого дома», сообщили в вайбер-чате «Курумкан-инфо.24/7».По предварительным данным, возгорание произошло из-за перекала печи в гараже. Пострадавших нет, ущерб устанавливается.Фото: «Курумкан-инфо.24/7»