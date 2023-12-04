Происшествия 04.12.2023 в 13:44

Крупный пожар потушили в Бурятии

Огонь уничтожил гараж и трактор, пострадали еще несколько построек
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Текст: Андрей Константинов
Крупный пожар потушили в Бурятии
3 декабря в экстренные службы поступило сообщение о возгорании гаража в селе Барагхан Курумканского района. К месту вызова выехали огнеборцы ПЧ-32 из села Курумкан. Также в борьбе с огнем участвовали добровольцы.

«На момент прибытия первого подразделения пожарных огнем были охвачены гараж и дровяник. В результате пожара полностью сгорели каркасный гараж на площади 64 кв.м., дровяник и нерабочий трактор МТЗ-82. Обгорели стены амбара и жилого дома», сообщили в вайбер-чате «Курумкан-инфо.24/7».

По предварительным данным, возгорание произошло из-за перекала печи в гараже. Пострадавших нет, ущерб устанавливается.

Фото: «Курумкан-инфо.24/7»
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