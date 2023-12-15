В Улан-Удэ две девочки стали жертвами педофила

Следственный комитет Бурятии завершил расследование уголовного дела в отношении 61-летнего мужчины, ранее судимого за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Он обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных п. «а», «б» ч. 5 ст. 132 УК РФ (действия сексуального характера, совершенные в отношении двух лиц, не достигших 14-летнего возраста, с использованием беспомощного состояния потерпевших).Как рассказали в следственном ведомстве, утром 10 апреля в Улан-Удэ во время поездки в маршрутном автобусе обвиняемый пристал к находившейся рядом малолетней девочке и совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера. Спустя некоторое время в этом же автобусе он совершил аналогичное преступление в отношении еще одной девочки. Потерпевшие от испуга не стали просить помощи у окружающих и просто вышли на ближайших остановках.«В рамках возбужденного уголовного дела были изъяты видеозаписи с камер, установленных в салоне автобуса. Злоумышленник был изобличен при проверке его изображения по базам данных, в том числе среди лиц, судимых за аналогичные преступления», - сообщили в Следственном комитете.В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. С учетом рецидива, мужчине может быть назначено наказание вплоть до пожизненного заключения.Фото: pixabay.com