Происшествия 15.12.2023 в 11:54

12 жителей Бурятии замерзли насмерть за два месяца

Печальную статистику озвучил Центр медицины катастроф
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Текст: Андрей Константинов
12 жителей Бурятии замерзли насмерть за два месяца
В Бурятии за ноябрь-декабрь 2023 года 12 человек замерзли насмерть, еще 7 поступили в стационары с травмами от холода. Такие данные озвучил сегодня Территориальный центр медицины катастроф.

В ТЦМК предупреждают: низкая температура за окном может стать причиной холодовой травмы, крайне опасной для здоровья.

Для недопущения переохлаждения необходимо соблюдать следующие правила:

- Избегать долгого нахождения на улице;

- На отдых с собой обязательно брать достаточное количество горячего чая в термосе;

- Не употреблять алкогольные напитки;

- Надевать комфортную, теплую, дышащую одежду.

Но если вы все-таки начинаете замерзать, необходимо сделать следующее:

- Перейти по возможности в теплое помещение;

- Обязательно теплое питье, лучше горячий сладкий чай;

- Укутаться в теплый плед, одеяло.

Если вы находитесь на улице в общественном месте, то по возможности зайдите в магазин, торговый центр и т.д. и находитесь там, пока не согреетесь.

Фото: «Номер один»
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