12 жителей Бурятии замерзли насмерть за два месяца

В Бурятии за ноябрь-декабрь 2023 года 12 человек замерзли насмерть, еще 7 поступили в стационары с травмами от холода. Такие данные озвучил сегодня Территориальный центр медицины катастроф.В ТЦМК предупреждают: низкая температура за окном может стать причиной холодовой травмы, крайне опасной для здоровья.- Избегать долгого нахождения на улице;- На отдых с собой обязательно брать достаточное количество горячего чая в термосе;- Не употреблять алкогольные напитки;- Надевать комфортную, теплую, дышащую одежду.- Перейти по возможности в теплое помещение;- Обязательно теплое питье, лучше горячий сладкий чай;- Укутаться в теплый плед, одеяло.Если вы находитесь на улице в общественном месте, то по возможности зайдите в магазин, торговый центр и т.д. и находитесь там, пока не согреетесь.Фото: «Номер один»