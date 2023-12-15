Происшествия 15.12.2023 в 11:54
12 жителей Бурятии замерзли насмерть за два месяца
Печальную статистику озвучил Центр медицины катастроф
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии за ноябрь-декабрь 2023 года 12 человек замерзли насмерть, еще 7 поступили в стационары с травмами от холода. Такие данные озвучил сегодня Территориальный центр медицины катастроф.
В ТЦМК предупреждают: низкая температура за окном может стать причиной холодовой травмы, крайне опасной для здоровья.
Для недопущения переохлаждения необходимо соблюдать следующие правила:
- Избегать долгого нахождения на улице;
- На отдых с собой обязательно брать достаточное количество горячего чая в термосе;
- Не употреблять алкогольные напитки;
- Надевать комфортную, теплую, дышащую одежду.
Но если вы все-таки начинаете замерзать, необходимо сделать следующее:
- Перейти по возможности в теплое помещение;
- Обязательно теплое питье, лучше горячий сладкий чай;
- Укутаться в теплый плед, одеяло.
Если вы находитесь на улице в общественном месте, то по возможности зайдите в магазин, торговый центр и т.д. и находитесь там, пока не согреетесь.
Фото: «Номер один»
В ТЦМК предупреждают: низкая температура за окном может стать причиной холодовой травмы, крайне опасной для здоровья.
Для недопущения переохлаждения необходимо соблюдать следующие правила:
- Избегать долгого нахождения на улице;
- На отдых с собой обязательно брать достаточное количество горячего чая в термосе;
- Не употреблять алкогольные напитки;
- Надевать комфортную, теплую, дышащую одежду.
Но если вы все-таки начинаете замерзать, необходимо сделать следующее:
- Перейти по возможности в теплое помещение;
- Обязательно теплое питье, лучше горячий сладкий чай;
- Укутаться в теплый плед, одеяло.
Если вы находитесь на улице в общественном месте, то по возможности зайдите в магазин, торговый центр и т.д. и находитесь там, пока не согреетесь.
Фото: «Номер один»
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