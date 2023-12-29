В Бурятии за сутки под колеса автомобилей трижды попали дети

«Все чаще случаются наезды на несовершеннолетних пешеходов. За минувшие сутки на дорогах Республики произошло три наезда транспортных средств на детей, в результате ДТП пострадавшим с различными травмам, была оказана квалифицированная медицинская помощь»,



- добавили в ТЦМК.

