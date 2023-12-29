Происшествия 29.12.2023 в 12:08

В Бурятии за сутки под колеса автомобилей трижды попали дети

Жителей призывают быть бдительнее на дорогах во время каникул
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Текст: Евгения Гармаева
В Бурятии за сутки под колеса автомобилей трижды попали дети
Как сообщал «Номер один», накануне в Бурятии произошли сразу два «встречных» ДТП. Как рассказали в Территориальном центре медицины катастроф, силами бригад экстренного реагирования пострадавших эвакуировали в медицинское учреждение Улан-Удэ, для дальнейшего лечения. Кроме того, за сутки на дорогах пострадали школьники.

«Все чаще случаются наезды на несовершеннолетних пешеходов. За минувшие сутки на дорогах Республики произошло три наезда транспортных средств на детей, в результате ДТП пострадавшим с различными травмам, была оказана квалифицированная медицинская помощь»,

 - добавили в ТЦМК.
Врачи призывают в период новогодних праздников обратить особое внимание всех участников дорожного движения на безопасность детей на дорогах, а родителей -  регулярно напоминать детям о безопасности поведения на дорогах.



Фото: Номер один
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