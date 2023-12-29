Происшествия 29.12.2023 в 12:08
В Бурятии за сутки под колеса автомобилей трижды попали дети
Жителей призывают быть бдительнее на дорогах во время каникул
Текст: Евгения Гармаева
Как сообщал «Номер один», накануне в Бурятии произошли сразу два «встречных» ДТП. Как рассказали в Территориальном центре медицины катастроф, силами бригад экстренного реагирования пострадавших эвакуировали в медицинское учреждение Улан-Удэ, для дальнейшего лечения. Кроме того, за сутки на дорогах пострадали школьники.
Фото: Номер один
Врачи призывают в период новогодних праздников обратить особое внимание всех участников дорожного движения на безопасность детей на дорогах, а родителей - регулярно напоминать детям о безопасности поведения на дорогах.
«Все чаще случаются наезды на несовершеннолетних пешеходов. За минувшие сутки на дорогах Республики произошло три наезда транспортных средств на детей, в результате ДТП пострадавшим с различными травмам, была оказана квалифицированная медицинская помощь»,
- добавили в ТЦМК.
Фото: Номер один