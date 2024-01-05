Сегодня днём, 5 января, в Улан-Удэ водитель внедорожника «Джип Гранд Чероки» наехал на 14-летнего подростка в мкр. Загорск.

- 36-летний водитель автомобиля «Джип Гранд Чероки», следуя по улице Заиграевской, совершил наезд на 14-летнего подростка вне зоны пешеходного перехода, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

В результате ДТП подростка госпитализировали в больницу.

Сотрудники полиции выясняют обстоятельства произошедшего.

Гocaвтoинcпeкция пpизывaeт вoдитeлeй к внимaтeльнocти нa дopoгe. Oтмeчaeтcя, чтo c нaчaлa гoдa в дopoжныx aвapияx пocтpaдaли yжe тpoe дeтeй.





Фото: УГИБДД по Бурятии