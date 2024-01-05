Погибшим в ДТП в Бурятии оказался житель Иркутска

ДТП со смертельным исходом произошло сегодня, 5 января, недалеко от поселка Каменск. В ДТП погиб житель г. Иркутска - 34-летний водитель Мицубиси L200.

- Двигаясь со стороны г. Иркутск водитель начал совершать разворот в обратном направлении, в результате чего совершил столкновение с двигающимся в это время со стороны г. Улан-Удэ грузовым автомобилем «DAYUN», - сообщает «Кабанск-инфо.24/7».

Напомним, водитель грузового автомобиля не пострадал.





Фото: "Кабанск-инфо. 24/7"