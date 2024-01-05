Происшествия 05.01.2024 в 17:35
Погибшим в ДТП в Бурятии оказался житель Иркутска
Мужчине было 34 года
Текст: "Номер один"
ДТП со смертельным исходом произошло сегодня, 5 января, недалеко от поселка Каменск. В ДТП погиб житель г. Иркутска - 34-летний водитель Мицубиси L200.
- Двигаясь со стороны г. Иркутск водитель начал совершать разворот в обратном направлении, в результате чего совершил столкновение с двигающимся в это время со стороны г. Улан-Удэ грузовым автомобилем «DAYUN», - сообщает «Кабанск-инфо.24/7».
Напомним, водитель грузового автомобиля не пострадал.
Фото: "Кабанск-инфо. 24/7"
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