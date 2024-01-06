Безработный житель Улан-Удэ бесплатно путешествовал в полувагоне с углем

В дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что на станции Азей в хвостовом полувагоне с углем находится посторонний человек.Сотрудниками линейного пункта полиции на станции Тулун с грузового поезда снят безработный житель Улан-Удэ 1988 года рождения. Мужчина рассказал правоохранителям, что добирается домой автостопом. Нарушитель привлечен к ответственности статье КоАП РФ – «Самовольный проезд в грузовом поезде», с ним проведена профилактическая беседа. Путешественнику грозит штраф в размере от 2 до 4 тысяч рублей.«Проезд в не приспособленных для проезда пассажиров местах - не допустим и может повлечь непоправимые последствия в виде гибели либо увечья. Только соблюдение правил личной безопасности на объектах транспортной инфраструктуры позволит избежать случаев гибели и травматизма», - предостерегает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.Фото: «Номер один»