Происшествия 11.01.2024 в 11:44

В Улан-Удэ пьяного водителя арестовали за неповиновение полиции

Мужчина агрессивно отреагировал на требование пройти освидетельствование
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ пьяного водителя арестовали за неповиновение полиции
Советский райсуд Улан-Удэ рассмотрел дело в отношении горожанина, который привлекался к административной ответственности за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции.

Как сообщили в пресс-службе суда, автомобиль, которым управлял мужчина, остановили инспекторы ДПС для проверки документов.

«При проведении проверки было установлено, что от водителя исходил запах алкоголя. Сотрудник ГИБДД сообщил ему о необходимости передать документы на право управления автомобилем, выйти из машины и проследовать в патрульный автомобиль для прохождения освидетельствования на состояние опьянения. Водитель отказался, при этом выражался нецензурной бранью, демонстративно размахивал руками, на законные требования сотрудника прекратить свои противоправные действия не реагировал, что повлекло составлению в отношении него протокола об административном правонарушении», - рассказали в суде.

В ходе рассмотрения административного дела горожанин признал вину и пояснил, что был пьян. Также он выразил намерение оплатить штраф.

Как выяснилось, мужчина ранее неоднократно привлекался к уголовной и административной ответственности. В частности, он не оплатил штраф в размере 30 тысяч рублей, ранее назначенный ему за пьяное вождение. Учитывая это, суд назначил ему наказание в виде административного ареста сроком на 3 суток.

Фото: «Номер один»
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