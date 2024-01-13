В Улан-Удэ на пожаре погибли два человека

Сегодня ночью в МЧС Бурятии поступило сообщение о пожаре в доме на ул. Гвардейская. К месту происшествия незамедлительно были направлены огнеборцы Улан-Удэнского пожарно-спасательного гарнизона.«На момент прибытия первого подразделения пожарных горела квартира на 2-м этаже трёхэтажного кирпичного дома. Благодаря слаженным и оперативным действиям огнеборцев из дома эвакуировано 14 человек, из них 3 детей. На месте пожара было обнаружено тело человека. К сожалению, ещё один человек скончался в машине скорой помощи», - рассказали в МЧС.Причина пожара в квартире сейчас устанавливается. На месте работает дознаватель МЧС.Фото: МЧС Бурятии