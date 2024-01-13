Происшествия 13.01.2024 в 09:39

В Улан-Удэ на пожаре погибли два человека

Остальных жильцов дома успели эвакуировать
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ на пожаре погибли два человека
Сегодня ночью в МЧС Бурятии поступило сообщение о пожаре в доме на ул. Гвардейская. К месту происшествия незамедлительно были направлены огнеборцы Улан-Удэнского пожарно-спасательного гарнизона.

«На момент прибытия первого подразделения пожарных горела квартира на 2-м этаже трёхэтажного кирпичного дома. Благодаря слаженным и оперативным действиям огнеборцев из дома эвакуировано 14 человек, из них 3 детей. На месте пожара было обнаружено тело человека. К сожалению, ещё один человек скончался в машине скорой помощи», - рассказали в МЧС.

Причина пожара в квартире сейчас устанавливается. На месте работает дознаватель МЧС.

Фото: МЧС Бурятии
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