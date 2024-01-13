Происшествия 13.01.2024 в 10:16

Коварная аферистка развела студента из Улан-Удэ на полтора миллиона рублей

Все деньги для «инвестиций» парень взял в кредит
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Текст: Андрей Константинов
Коварная аферистка развела студента из Улан-Удэ на полтора миллиона рублей
С начала 2024 года жертвами интернет-преступников стали уже 56 жителей Бурятии. Общий причиненный аферистами ущерб составил 7,5 млн рублей, сообщили сегодня в республиканской прокуратуре.

Наибольшая сумма похищенных средств за прошедшую неделю составила 1,5 млн рублей. Её лишился 22-летний студент высшего учебного заведения.

Парень рассказал полицейским, что ему поступил телефонный звонок от незнакомой женщины. Звонившая предложила ему получать доход от инвестиций. Поскольку у собственных средств на эти цели у студента не было, ему посоветовали взять кредиты в разных банках, что молодой человек и сделал.

«После оформления кредитных обязательств потерпевший совершил переводы денежных средств на общую сумму 503 тысячи рублей и 8,5 тысяч долларов на различные банковские счета, которые были указаны «работниками инвестиционной компании». Спустя время, парень понял, что стал жертвой преступления», - сообщили в прокуратуре.

Фото: «Номер один»
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