В Улан-Удэ автомобиль сбил столб и уехал

Сегодня в Улан-Удэ автомобиль сбил опору наружного освещения на выезде с Селенгинского моста. Оперативная бригада МБУ «Горсвет», используя специализированную технику, оперативно восстановила опору.Поскольку автомобиль с места происшествия скрылся, на предприятии просят откликнуться очевидцев происшествия. Информацию можно сообщить в круглосуточную диспетчерскую «Горсвета» по телефону 43-26-44.Фото: «Горсвет»