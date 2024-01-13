Происшествия 13.01.2024 в 15:59

В Улан-Удэ автомобиль сбил столб и уехал

«Горсвет» просит откликнуться очевидцев происшествия
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ автомобиль сбил столб и уехал
Сегодня в Улан-Удэ автомобиль сбил опору наружного освещения на выезде с Селенгинского моста. Оперативная бригада МБУ «Горсвет», используя специализированную технику, оперативно восстановила опору.

Поскольку автомобиль с места происшествия скрылся, на предприятии просят откликнуться очевидцев происшествия.  Информацию можно сообщить в круглосуточную диспетчерскую «Горсвета» по телефону 43-26-44.

Фото: «Горсвет»
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В Улан-Удэ автомобиль сбил столб и уехал
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