Происшествия 13.01.2024 в 15:59
В Улан-Удэ автомобиль сбил столб и уехал
«Горсвет» просит откликнуться очевидцев происшествия
Текст: Андрей Константинов
Сегодня в Улан-Удэ автомобиль сбил опору наружного освещения на выезде с Селенгинского моста. Оперативная бригада МБУ «Горсвет», используя специализированную технику, оперативно восстановила опору.
Поскольку автомобиль с места происшествия скрылся, на предприятии просят откликнуться очевидцев происшествия. Информацию можно сообщить в круглосуточную диспетчерскую «Горсвета» по телефону 43-26-44.
Фото: «Горсвет»
Поскольку автомобиль с места происшествия скрылся, на предприятии просят откликнуться очевидцев происшествия. Информацию можно сообщить в круглосуточную диспетчерскую «Горсвета» по телефону 43-26-44.
Фото: «Горсвет»
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