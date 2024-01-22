Происшествия 22.01.2024 в 15:39

В Улан-Удэ внедорожник врезался в автомобиль «Горсвета»

Авария случилась на Новом мосту
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ внедорожник врезался в автомобиль «Горсвета»
ДТП произошло сегодня днем на Новом мосту в Улан-Удэ. Как сообщает телеграм-канал «Аварком кузов-салон», там в автовышку «Горсвета», которая производила ремонтные работы, врезался внедорожник Highlander.

По предварительным данным, в ДТП никто не пострадал. При этом работники «Горсвета» выставили предупреждающий знак, но водитель внедорожника по непонятным причинам его не заметил.

Фото: Аварком кузов-салон»
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