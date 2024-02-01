Происшествия 01.02.2024 в 11:28
В Бурятии оштрафуют водителя провалившегося под лёд автомобиля
Мужчина проигнорировал выставленные предупреждающие и запрещающие знаки
Текст: Андрей Константинов
Как уже сообщал «Номер один», сегодня утром в местности Лопатки Баргузинского района под лёд провалился автомобиль «Тойота». О подробностях происшествия рассказали в МЧС Бурятии.
«Водитель транспортного средства проигнорировал выставленные на берегу предупреждающие и запрещающие знаки, объехал преграждающие снежные валы и проследовал на другой берег. На середине водоема машина провалилась передними колесами и постепенно стала погружаться в воду. Водитель и трое пассажиров успели покинуть машину. Никто не пострадал», - сообщил главный государственный инспектор Республики Бурятия по маломерным судам Николай Зайцев.
На место происшествия выехали инспекторы ГИМС и работники рыбоохраны. Нарушителю грозит административный штраф за ущерб, причиненный окружающей среде.
МЧС предупреждает граждан об опасности передвижения по льду вне ледовых переправ. Сейчас лёд на Байкале имеет неоднородную, непрочную структуру.
Фото: МЧС Бурятии
«Водитель транспортного средства проигнорировал выставленные на берегу предупреждающие и запрещающие знаки, объехал преграждающие снежные валы и проследовал на другой берег. На середине водоема машина провалилась передними колесами и постепенно стала погружаться в воду. Водитель и трое пассажиров успели покинуть машину. Никто не пострадал», - сообщил главный государственный инспектор Республики Бурятия по маломерным судам Николай Зайцев.
На место происшествия выехали инспекторы ГИМС и работники рыбоохраны. Нарушителю грозит административный штраф за ущерб, причиненный окружающей среде.
МЧС предупреждает граждан об опасности передвижения по льду вне ледовых переправ. Сейчас лёд на Байкале имеет неоднородную, непрочную структуру.
Фото: МЧС Бурятии
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