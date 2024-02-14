Происшествия 14.02.2024 в 09:28

В Бурятии автомобиль угнали с кладбища

Правда, через несколько метров угонщик наехал на камень, и иномарка заглохла
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Текст: Ольга Лазарева
В Бурятии автомобиль угнали с кладбища
7 февраля в ОМВД России по Иволгинскому району поступило заявление об угоне транспортного средства от 40-летнего местного жителя. Мужчина, вместе с супругой руководящий бюро ритуальных услуг, уточнил: рабочей машиной на территории кладбища в полутора километрах от с. Нижняя Иволга неправомерно завладел один из его работников.

После выполнения отданных заявителем поручений, что, как оказалось, сопровождалось распитием подозреваемым алкоголя, последний, не дожидаясь коллег, без разрешения сел за руль. Через несколько метров автомобиль под его управлением наехал на камень, что повлекло поломку бампера и радиатора. Иномарка заглохла.

Причиненный ущерб виновник пообещал возместить потерпевшему, но в результате на следующий день скрылся: съехал из жилища по месту работы и перестал выходить на связь.  

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлены 39-летний мужчина и место его жительства в Улан-Удэ. Его задержали.

Известно, что ранее горожанин был судим за имущественные преступления, а также против жизни и здоровья.   

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 Уголовного кодекса Российской Федерации. Дознание продолжается, сообщает МВД Бурятии.

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