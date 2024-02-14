У жителя Бурятии конфисковали купленный в кредит автомобиль

Верховный суд Бурятии оставил без изменения приговор Кабанского райсуда в отношении местного жителя, обвиняемого в пьяном вождении.Как сообщили в пресс-службе суда, мужчина, ранее подвергнутый к административному наказанию за отказ от прохождения освидетельствования, вновь пьяным сел за руль автомобиля. Райсуд признал его виновным, приговорил к 300 часам обязательных работ и лишил прав на 2 года. Принадлежащий сельчанину автомобиль «Тойота Королла» по решению суда был конфискован.В апелляционной жалобе осужденный выразил несогласие с конфискацией автомашины, поскольку она была взята в кредит, который мужчина еще не погасил.Однако Верховный суд Бурятии признал конфискацию законной.«Положения закона о конфискации в соответствии с п. «д» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ являются императивными, подлежат безусловному применению, а наличие кредитных отношений у собственника в связи с приобретением автомобиля этому не препятствует», - сообщили в суде.Фото: «Номер один»