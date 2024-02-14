Происшествия 14.02.2024 в 16:06

У жителя Бурятии конфисковали купленный в кредит автомобиль

Факт наличия кредитных обязательств не повлиял на решение суда
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Текст: Андрей Константинов
У жителя Бурятии конфисковали купленный в кредит автомобиль
Верховный суд Бурятии оставил без изменения приговор Кабанского райсуда в отношении местного жителя, обвиняемого в пьяном вождении.

Как сообщили в пресс-службе суда, мужчина, ранее подвергнутый к административному наказанию за отказ от прохождения освидетельствования, вновь пьяным сел за руль автомобиля. Райсуд признал его виновным, приговорил к 300 часам обязательных работ и лишил прав на 2 года. Принадлежащий сельчанину автомобиль «Тойота Королла» по решению суда был конфискован.

В апелляционной жалобе осужденный выразил несогласие с конфискацией автомашины, поскольку она была взята в кредит, который мужчина еще не погасил.

Однако Верховный суд Бурятии признал конфискацию законной.

«Положения закона о конфискации в соответствии с п. «д» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ являются императивными, подлежат безусловному применению, а наличие кредитных отношений у собственника в связи с приобретением автомобиля этому не препятствует», - сообщили в суде.

Фото: «Номер один»
Теги
пьяные водители конфискация

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