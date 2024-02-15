В Бурятии у сельчанина конфисковали мотоцикл

Прокуратура Еравнинского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя. Его признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление иным механическим транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения).В апреле 2023 года гражданина привлекли к административной ответственности за вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения и лишили права управления транспортными средствами. Несмотря на это, в сентябре 2023 года, находясь в нетрезвом виде, он снова ехал на своем мотоцикле «Минск», но не справился с управлением и совершил с дороги с последующим опрокидыванием.Еравнинский районный суд приговорил виновного к 150 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами сроком на 2 года.На основании решения суда мотоцикл осужденного, на котором совершено преступление, конфискован.Приговор в законную силу не вступил.