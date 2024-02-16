Происшествия 16.02.2024 в 09:16

В Улан-Удэ у пьяного водителя конфисковали автомобиль, несмотря на то, что он принадлежал его супруге

Также суд не остановило то, что в семье есть несовершеннолетние дети
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Текст: Ольга Лазарева
В Улан-Удэ у пьяного водителя конфисковали автомобиль, несмотря на то, что он принадлежал его супруге
Прокуратура Октябрьского района г. Улан-Удэ поддержала государственное обвинение в отношении 41-летнего жителя г. Улан-Удэ. Его признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения).

Судом установлено, что в ноябре 2023 года нетрезвый мужчина управлял автомобилем марки «Хонда Стрим» и был остановлен сотрудниками ГИБДД. При этом правонарушитель ранее привлекался к административной ответственности за аналогичное деяние.

Прокурор, выступая в судебных прениях, предложил конфисковать транспортное средство, на котором совершено преступление.

Суд первой инстанции в изъятии автомобиля отказал, ссылаясь на то, что автомобиль принадлежит супруге виновного и на наличие у него на иждивении несовершеннолетних детей.

Государственный обвинитель обжаловал приговор в апелляционном порядке. Верховный суд Республики Бурятия учел, что возможность конфискации автомобиля у виновного лица не ставится в зависимость от его семейных и иных личных обстоятельств, и, основываясь на положениях закона, удовлетворил апелляционное представление прокуратуры, обратил транспортное средство в доход государства.

Приговор вступил в законную силу.
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