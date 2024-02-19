В Улан-Удэ осудили водителя грузовика, насмерть сбившего мальчика

В Улан-Удэ вынесли приговор в отношении водителя грузовика, который задавил ребенка. Как сообщили в прокуратуре Бурятии, происшествие случилось в июне 2023 года в районе ул. Республиканская в Улан-Удэ. Водитель грузового автомобиля, ехавший со скоростью около 60 км/ч, увидел пересекающего проезжую часть мальчика на велосипеде.«В нарушение правил мужчина не предпринял своевременных мер к снижению скорости вплоть до полной остановки. В результате применения экстренного торможения с дальнейшей потерей контроля за управлением транспортным средством он сбил велосипедиста, находившегося в тот момент уже на обочине дороги. От полученных травм мальчик скончался на месте до прибытия скорой помощи», - рассказали в прокуратуре.Рассмотрев материалы дела, Советский райсуд Улан-Удэ признал водителя виновным. Его приговорили к 3 годам лишения свободы в колонии-поселении и лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года 6 месяцев. Кроме того, по приговору в пользу матери погибшего ребенка с него взыскали компенсацию морального вреда в размере 1 млн рублей.Осужденный обжаловал данное решение в апелляционном порядке и просил его оправдать, а также освободить от выплаты компенсации. Однако Верховный суд Бурятии оснований для удовлетворения жалобы не нашел, оставив приговор без изменений.Фото: «Номер один»