Происшествия 19.02.2024 в 10:31
В Бурятии за выходные поймали более 60 пьяных водителей
Угроза конфискации автомобилей не останавливает граждан от пьянства за рулем
Текст: Андрей Константинов
В минувшие выходные на дорогах Бурятии инспекторы ДПС задержали 61 пьяного водителя. 11 автомобилистов из этого числа попались за повторное управление транспортом в состоянии опьянения в течение года. Как уточнили в Госавтоинспекции, это цифра превышает предыдущие аналогичные показатели.
Судя по всему, угроза конфискации автомобилей не останавливает жителей республики от пьянства за рулем. Между тем прокуратура Бурятии практически ежедневно сообщает об изъятии машин у пьющих водителей. Так, только за январь 2024 года в республике конфисковано 22 транспортных средства у осужденных за пьяное вождение. При этом от конфискации не спасает ни то, что автомобиль куплен в кредит, ни то, что он принадлежит супруге нарушителя.
Фото: «Номер один»
Судя по всему, угроза конфискации автомобилей не останавливает жителей республики от пьянства за рулем. Между тем прокуратура Бурятии практически ежедневно сообщает об изъятии машин у пьющих водителей. Так, только за январь 2024 года в республике конфисковано 22 транспортных средства у осужденных за пьяное вождение. При этом от конфискации не спасает ни то, что автомобиль куплен в кредит, ни то, что он принадлежит супруге нарушителя.
Фото: «Номер один»
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