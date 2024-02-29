Происшествия 29.02.2024 в 09:57

В Улан-Удэ осудили водителя «Лэнд Крузера», сбившего людей на остановке

Мужчина получил 8 лет колонии и обязан выплатить компенсации
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ осудили водителя «Лэнд Крузера», сбившего людей на остановке
В Улан-Удэ суд рассмотрел уголовное дело в отношении 38-летнего горожанина, обвиняемого по ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, а также причинение тяжкого вреда здоровью человека, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения, сопряжено с оставлением места его совершения).

Напомним, резонансное происшествие случилось вечером 21 июня 2023 года. Пьяный водитель ехал на автомобиле «Тойота Лэнд Крузер 200» по ул. Ключевская с превышением скорости. По ходу движения он совершил столкновение со следовавшим в попутном направлении автомобилем «Ниссан», после чего влетел в стоявших на остановке людей.


В результате ДТП ожидавший прибытия автобуса 22-летний парень получил тяжкий вред здоровью, еще один мужчина погиб. Водитель после происшествия скрылся, но в тот же день был найден и задержан полицейскими.


Как сообщили сегодня в прокуратуре Бурятии, суд признал мужчину виновным и приговорил его к 8 годам лишения свободы в колонии общего режима. Также он лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года 6 месяцев.

Также суд удовлетворил иски о возмещении морального вреда, причиненного в результате преступления. В пользу семьи погибшего взыскан 1 млн рублей, второго потерпевшего - в размере 300 тыс. рублей.

Приговор еще не вступил в законную силу.

Фото: МВД Бурятии
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