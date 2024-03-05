Происшествия 05.03.2024 в 12:03

В Улан-Удэ по подозрению во взяточничестве арестован начальник из племенной службы

Ему инкриминируют получение взятки на сумму свыше 700 тысяч рублей
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ по подозрению во взяточничестве арестован начальник из племенной службы
Советский районный суд Улан-Удэ удовлетворил ходатайство второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Республике Бурятия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Баира Гармаева. Он будет находиться в СИЗО до 29 апреля 2024 года.

Баир Гармаев является начальником отдела племенных ресурсов Государственной племенной службы Бурятии. Имеет ученую степень кандидата сельскохозяйственных наук.

«Органом предварительного следствия Гармаеву предъявлено обвинение в получении должностным лицом взятки в виде денег в крупном размере. По мнению следствия, Гармаев, будучи должностным лицом, осуществляющим организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции в государственном учреждений, получил взятку в размере 713 тысяч рублей за совершение действий в пользу взяткодателя и представляемых им лиц, в частности, подписал акты осмотра без фактического осмотра», - сообщили в пресс-службе суда.

Государственная племенная служба Республики Бурятия была создана в начале 2019 года. Основной целью службы является сохранение и улучшение пород при разведении сельскохозяйственных животных с использованием искусственного осеменения и рационального использования для повышения эффективности и конкурентоспособности животноводства, а также регулирование деятельности по разведению племенных животных, производству и использованию племенной продукции (материала).

Фото: «Номер один»
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