В Улан-Удэ по подозрению во взяточничестве арестован начальник из племенной службы

Советский районный суд Улан-Удэ удовлетворил ходатайство второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Республике Бурятия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Баира Гармаева. Он будет находиться в СИЗО до 29 апреля 2024 года.Баир Гармаев является начальником отдела племенных ресурсов Государственной племенной службы Бурятии. Имеет ученую степень кандидата сельскохозяйственных наук.«Органом предварительного следствия Гармаеву предъявлено обвинение в получении должностным лицом взятки в виде денег в крупном размере. По мнению следствия, Гармаев, будучи должностным лицом, осуществляющим организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции в государственном учреждений, получил взятку в размере 713 тысяч рублей за совершение действий в пользу взяткодателя и представляемых им лиц, в частности, подписал акты осмотра без фактического осмотра», - сообщили в пресс-службе суда.Государственная племенная служба Республики Бурятия была создана в начале 2019 года. Основной целью службы является сохранение и улучшение пород при разведении сельскохозяйственных животных с использованием искусственного осеменения и рационального использования для повышения эффективности и конкурентоспособности животноводства, а также регулирование деятельности по разведению племенных животных, производству и использованию племенной продукции (материала).Фото: «Номер один»