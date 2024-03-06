В Улан-Удэ задержали водителя, устроившего гонки с полицией



После длительной погони , очевидцами которой стали множество спешащих на работу горожан, на ул. Ключевской нарушитель не справился с управлением и вылетел на трамвайные пути.









В МВД Бурятии рассказали подробности задержания автонарушителя, который сегодня устроил гонки с экипажем ГИБДД.По сообщению МВД Бурятии, сегодня утром на ул. Тулаева экипаж ДПС заметил автомобиль «Субару» без номеров. Требование полицейских об остановке водитель проигнорировал и попытался скрыться. Наряд ДПС начал преследование.Подъехавшие следом инспекторы ГИБДД задержали водителя. Им оказался 26-летний парень, не имеющий прав. В результате ДТП он не пострадал. От прохождения освидетельствования молодой человек отказался, в связи с чем на него составили административный материал.Фото: МВД Бурятии, видео: "Аварком кузов-салон"