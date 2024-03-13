Происшествия 13.03.2024 в 17:12

Житель Бурятии убил человека, выехав на встречку

Мужчина столкнулся со встречным автомобилем, в котором погиб водитель

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Текст: Анастасия Величко
Житель Бурятии убил человека, выехав на встречку

В Заиграевском районе мужчина ехал по трассе с большой скоростью. В нарушение правил ПДД, запрещающих обгон в конце подъема, водитель решил обогнать впереди идущий автомобиль. Однако из-за подъема выехал встречный автомобиль. В результате ДТП погибла водитель встречного автомобиля.

В суде мужчина рассказал, что совершая маневр обгона, выехал на полосу встречного движения. Увидев встречный автомобиль, он выехал на обочину встречной полосы, где произошло столкновение с автомобилем, двигавшемся навстречу, водитель которого также свернула на обочину.

В салоне автомобиля, двигавшегося по своей полосе движения, находились пять человек. В результате ДТП четыре пассажира получили тяжкий вред здоровью, а водитель погибла.

Смерть женщины наступила от тяжелой тупой сочетанной травмы головы, груди, позвоночника, обеих нижних конечностей.

Заиграевский районный суд учел полное признание вины водителем, раскаяние в содеянном, наличие на иждивении троих малолетних детей, престарелых родителей, а также оказание помощи потерпевшим непосредственно после совершения преступления, добровольное возмещение материального и морального вреда потерпевшим, положительные характеристики.

Обстоятельств, отягчающих наказание, суд не установил..

Действия водителя суд квалифицировал по ч. 3 ст. 264 УК РФ – нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, причинение тяжкого вреда здоровью человека.

Мужчину осудили к 2 годам 6 месяцам лишения свободы с лишением права управления транспортными средствами на 2 года 6 месяцев с отбыванием наказания в виде лишения свободы в колонии-поселении.


Фото: "Номер один"

 

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